La Bartoccini in palestra. Il lavoro si fa stringente

I primi giorni di preparazione atletica sono volati via velocemente, passato il Ferragosto le squadre di serie A1 femminile cominciano a intensificare il lavoro per rispettare il programma di avvicinamento al massimo campionato. Le atlete della Bartoccini Mc Restauri Perugia si stanno conoscendo ed iniziano a fare gruppo, con le più esperte che fungono da riferimento per le nuove arrivate, una di queste è la palleggiatrice Maria Irene Ricci che commenta così: "È stata una bella estate e siamo molto cariche in questi primi giorni di lavoro. Ripartiremo col botto. Sarà un anno molto stimolante e nel gruppo c’è già una gran sintonia. Questo è molto importante, insieme al fatto di lavorare tutte verso lo stesso obiettivo. Spero di cavalcare la scia positiva della passata stagione. Sicuramente vogliamo fare meglio dell’anno scorso, ma a me piace sognare parecchio e vedere le giuste facce e la giusta motivazione. Il palazzetto deve esplodere, speriamo di portare ancora più gente alle nostre partite. Non so quanto ci aiuterà un esordio di lunedì, ma chiedo di venire numerosi a sostenerci".

Dopo le prime sedute di allenamento sulla sabbia e le sedute dedicate soprattutto a ritrovare più in fretta possibile una buona condizione fisica, le magliette nere provano a perfezionare i loro ritmi di lavoro. Nel programma della prossima settimana, oltre il lavoro in sala pesi, quello tecnico con palla e il nuoto in piscina, giovedì la dirigenza e lo staff tecnico ha previsto un appuntamento a sorpresa. Un momento pensato non solo per l’aspetto tecnico, ma anche per la crescita del gruppo. Gli allenamenti si protrarranno poi sino a domenica, giornata in cui la squadra potrà godersi un riposo per ricaricare le batterie. Una programmazione fitta, che alterna carichi fisici, tecnica e momenti di team building. Le perugine si preparano così a dare continuità al lavoro, puntando a una stagione che già dalle prime battute promette intensità e ambizione.