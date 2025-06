Bartoccini, organico allestito: "Sognare non costa nulla"

Si godono le vacanze le atlete della pallavolo di serie A1 femminile con la Bartoccini Mc Restauri Perugia che ha terminato di allestire l’organico per la prossima stagione e tira il fiato. A commentare le operazioni è la libero e capitano Immacolata Sirressi, che si mostra prudente: "Cercherò di fare quello che lo scorso anno è stato fatto con successo, accogliere e accompagnare le nuove, spiegare cosa significa giocare a Perugia. Una città che chiede tanto, ma sa anche dare tanto. Mi sembra che sia stata costruita una squadra molto consapevole. Un bel mix tra esperienza e gioventù. Conosco bene Perinelli, l’ho affrontata spesso, so delle qualità di Fiesoli e ho visto spezzoni video delle straniere, ci sono capacità e consapevolezza. L’obiettivo primario resta la salvezza, ma sognare non costa nulla. Il mio compito sarà anche quello di tenere unito il gruppo, trasmettere la cultura del lavoro, dell’impegno quotidiano, dell’identità di squadra. È una filosofia, un modo di essere, non solo una maglia. È stato incredibile giocare al palasport nella scorsa stagione. L’atmosfera che si è creata è stata qualcosa di unico. Non mi aspettavo un pubblico così numeroso. Rispetto all’anno in A2 ho visto una crescita enorme. Tifo organizzato, affezionato e coinvolgente. I miei compaesani hanno organizzato un pullman per venire a vedere una partita. Si sono emozionati. Da allora mi fermano per chiedere notizie su di noi. Vogliono sapere chi arriva, chi parte, come sarà la squadra... è nato un legame forte anche lì, tra Sant’Eramo in Colle e Perugia".

