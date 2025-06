Rinasce la palestra ’Pietri’. Via alla riqualificazione

Con una foto diramata ieri pomeriggio, il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha salutato l’inizio dei lavori di riqualificazione alla palestra ’Pietri’, al Varignano: lavori per 780mila euro, con l’obiettivo di rimettere a nuovo una struttura polifunzionale.

"Al via i lavori per il rifacimento della palestra Dorando Pietri, comunemente chiamata “il palestrone“ al Varignano – ha spiegato il primo cittadino –: un investimento di 780mila euro per l’impianto dedicato all’hockey su pista, pattinaggio artistico a rotelle e calcetto. Sono in corso gli interventi che garantiranno la sicurezza e il miglioramento strutturale dell’impianto: in particolare il rifacimento della pista in parquet sportivo, dei parapetti, la messa in sicurezza delle pareti, l’abbattimento di barriere architettoniche, il controsoffitto e il rifacimento dei bagni e dei locali interni adeguandoli alla normativa Coni".

Le operazioni saranno condotte dalla Edil Cba Srl, che si è aggiudicata i lavori. A corollario dell’intervento, verrà rifatta la targa in memoria di Dorando Pietri, riportando il nome corretto della palestra e ’riparando’ un errore commesso un tempo e in seguito reiterato, fino a divenire d’uso comune e dicitura abituale. Il piano d’intervento è stato condiviso dall’assessore allo sport Rodolfo Salemi con tutte le associazioni che adoperano l’impianto per le proprie attività sportive, in modo da individuare soluzioni alternative in questa fase di ristrutturazione, in una prospettiva temporale di circa sei mesi.

"L’obiettivo è quello di completare l’intervento entro l’estate – ha spiegato a suo tempo Salemi – in modo da ridurre al minimo i disagi: i lavori porteranno inevitabilmente qualche sacrificio, ma è un passaggio necessario per restituire a tutti, atleti, studenti, allenatori e famiglie, una palestra completamente riqualificata. Più sicura, più bella, moderna e funzionale". Via alle danze, dunque, in un altro punto strategico per la comunità, soprattutto quella del Varignano, e per migliorare servizi e socialità in prospettiva futura.

RedViar