"Penitenziaria: un baluardo, ma non per tutti"

PERUGIA - "Suonano come un amaro paradosso" le parole di elogio che il garante regionale dei detenuti rivolte alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria. Lo sostiene Fabrizio Bonino, segretario per l’Umbria del Sappe. "Mentre un’autorità esterna riconosce pubblicamente l’impegno eroico degli agenti, i vertici dell’amministrazione penitenziaria tacciono, ignorando una crisi che mette a rischio ogni giorno la sicurezza del personale e dei detenuti".

"Il garante ha descritto una situazione al collasso: celle sovraffollate, carenze organiche croniche, e personale costretto a turni estenuanti per supplire a mansioni che vanno ben oltre il loro ruolo – dall’assistenza sanitaria al controllo di detenuti con gravi patologie psichiatriche. Eppure, nessuna risposta concreta arriva dai dirigenti nazionali o regionali" prosegue Bonino che incalza: "Il Provveditorato di Toscana e Umbria continua a scaricare sull’Umbria detenuti ad alta pericolosità, aggravando una crisi già insostenibile. Senza un provveditore dedicato all’Umbria, la regione è da tempo in balia di decisioni esterne che peggiorano la già precaria gestione".

In questo, "l’amministrazione ignora le richieste di rafforzamento organico (a Terni mancano 68 agenti, a Orvieto 10), non attiva le Rems, costringendo gli agenti a fare da infermieri a detenuti psichiatrici, silenzia sulle proteste per le condizioni di lavoro, mentre i suicidi e gli atti di autolesionismo tra i detenuti aumentano in tutta Italia". Dal suo canto, il Sappe chiede "la nomina immediata del provveditore regionale per l’Umbria, un piano urgente di assegnazione di polizia penitenziaria, lo stop ai trasferimenti indiscriminati di detenuti psichiatrici o pericolosi senza strutture adeguate, investimenti nelle Rems e nel potenziamento sanitario".