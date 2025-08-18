Il Gubbio sconfitto a Latina. La Coppa Italia finisce qui

LATINA 1GUBBIO 0
LATINA (3-4-2-1) Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Porro (37’ s.t. Vona), De Ciancio, Scravaglieri (23’ s.t. Farneti), Pace (37’ s.t. Regonesi); Quieto (23’ s.t. Ciko), Pannitteri (30’ s.t. Di Giovanniantonio); Ekuban. A disp. Giora, Basti, Catasus, De Fraia, Vona, Regonesi, De Marchi, Di Giulio, Lo Bianco. All. Bruno.
GUBBIO (3-5-2) Bagnolini; Di Bitonto (23’ s.t. Signorini), Bruscagin, Fazzi; Zallu, Niang (14’ s.t. Saber), Rosaia, Costa (14’ s.t. Minta), Tentardini (34’ s.t. Podda); Di Massino (14’ s.t. Tommasini), Spina. A disp. Kaprikas, Baroncelli, Carraro, Conti, Ghirardello. All. Di Carlo.
Arbitro: Palmieri di Brindisi (Chianese e Ciannarella di Napoli). IV ufficiale: Gavini di Aprilia.
Marcatore: 40’ pt Pannitteri.
Note: ammoniti Parodi, Calabrese, Signorini, De Ciancio. Recupero: pt 1’, st 4’.
GUBBIO - Il Gubbio saluta la Coppa Italia di serie C. Decisiva la sconfitta di misura, all’esordio, in casa di un Latina cinico che adesso, nel prossimo turno, sfiderà il Perugia vittorioso ai rigori contro il Pontedera. Sugli scudi subito il portiere laziale Mastrantonio che dopo 4 minuti salva il risultato sull’incornata a botta sicura di Di Bitonto, poi replica alla mezzora sulla conclusione di Costa. Il gol però lo trova il Latina alla prima vera incursione al 40’ quando Pannitteri approfitta di uno svarione della difesa eugubina per battere Bagnolini. Nella ripresa Rosaia spreca la palla del possibile pari. Di Carlo pesca in panchina inserendo Tommasini per Di Massimo ma il Latina si difende con ordine, senza concedere spazi e conquista il passaggio del turno. Il Gubbio mastica amaro e pensa al debutto in campionato in programma sabato prossimo, alle ore 21, a Rimini.