Centenario Università per Stranieri in festa. Gli ex studenti si ritrovano a Perugia

Dalla reunion degli ex alunni al concerto con la Sagra Musicale, nel nome della condivisione, della pace e del confronto multiculturale. I festeggiamenti per i 100 anni dell’Università per Stranieri entrano nel vivo con gli eventi del trimestre estivo. "Le celebrazioni hanno il valore e l’intento di restituire simbolicamente questa straordinaria realtà formativa alla città, e certificare il suo rapporto col territorio" ha detto il rettore Valerio De Cesaris nel raccontare il programma che vuole "affermare a livello culturale un modello formativo includente e alimentare uno spazio di apertura e d’incontro, lavorando per la pace". Ecco allora le maggiori iniziative in arrivo. Cuore pulsante sarà “La reunion degli ex alunni dell’Ateneo“ che dal 2 al 4 luglio offrirà una tre giorni immersiva con visite al patrimonio architettonico, “affacci“ sui sapori delle eccellenze enogastronomiche umbre, momenti di confronto, spazi per la letteratura e la musica classica e panel nell’ambito del festival “Umbria che Spacca“. Tra gli ex studenti famosi in arrivo a Perugia è attesa la stilista Regina Schrecker, musa di Andy Warhol, niente da fare invece il regista Ferzan Ozpetek. Quindi giovedì 10 luglio ci sarà la festa di fine anno “Stranieri per una notte“, al Campus Unistrapg e sabato 12 luglio alla Sala dei Notari l’incontro pubblico con lo scrittore Paolo Giordano su “Cosa mi hanno insegnato gli ulivi", alle 17. La stessa sera l’Università per Stranieri e Farchioni saranno insieme come main sponsors del concerto di Stefano Bollani a Umbria Jazz. E il 12 settembre alla Basilica di San Pietro si terrà il grande concerto per gli 80 anni della Sagra Musicale Umbra e 100 dell’Unistranieri per festeggiare il doppio anniversario con l’Accademia Bizantina e il St. Jacob’s Chamber Choir.