Perugia 1416 verso l’atto finale. È il giorno del Gran Corteo Storico

A grandi passi verso il finale. Si chiude oggi la decima edizione di Perugia 1416 con le ultime sfide – il Gran Corteo Storico, cuore della manifestazione e la Corsa del Drappo – che stasera decreteranno il rione vincitore del Palio d’Artista 2025, pronto a raccogliere l’eredità di Porta Sole, vincitore l’anno scorso. Alla giornata conclusiva si arriva sull’onda delle emozioni e dell’energia sprigionate dalle Mossa alla Torre, la seconda sfida del programma che si è tenuta ieri pomeriggio in piazza Matteotti: una gara di forza e resistenza vinta, dopo una finale tesissima, dagli atleti del Rione di Porta Eburnea che hanno avuto la meglio su Porta Sant’Angelo. Terzo posto per Porta San Pietro, quarto per Porta Sole e quinto per Santa Susanna.

Iggi lo spettacolo finale con il Gran Corteo Storico nel quale i Rioni si sfideranno nelle allegorie a tema unico - “Del potere e dei poteri: potere sacro e temporale prima e dopo Braccio” – e saranno valutati per aderenza storica, interpretazione e scenografia. Con i Rioni sfileranno anche le delegazioni ospiti. Il pomeriggio di Perugia 1416 si apre alle 16 con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Gubbio, alle 17 partenza del Corteo della Reggenza dalla sede di Perugia 1416 verso Piazza IV Novembre e del Corteo di Braccio da piazza della Repubblica lungo Corso Vannucci: alle 17.20 i due cortei si incontreranno in Piazza e dopo la salita al Palazzo dei Priori sotto il Grifo, simbolo di Perugia, il Prior Priorum consegnerà al nuovo signore le chiavi della Città. Alla fine del Corteo, alle 18.45 la Corsa del Drappo premierà la velocità nella staffetta. E finalmente verrà proclamato il Rione vincitore: il Capitano riceverà il collare della vittoria e il Palio, dipinto dall’artista Francesca Biancalana studentessa del corso di pittura dell’Accademia di Belle Arti. E poi si festeggerà in taverna fino a tarda sera mentre sulla facciata di palazzo dei Priori sarà proiettato un videomapping sulla storia di Braccio Fortebracci

A chiusura di Perugia 1416, e a coronamento dell’attività per l’internazionalizzazione che vedono molti studenti di altre nazionalità sfilare con i Rioni, in collaborazione con l’Università per Stranieri sarà proclamato l’Ambasciatore di Perugia 1416 all’Estero 2025: la cerimonia si terrà nell’Aula Magna martedì durante un concerto di Bel Canto offerto dalla Ambasciatrice 2024.

Sofia Coletti