Perugia 1416 La città incontra la storia. Sfide, corteo e spettacoli ai tempi di Braccio

Storia passata che torna a vivere nel cuore dell’Umbria e del suo capoluogo di regione con la decima edizione di Perugia1416, l’evento che da domani a domenica rievoca il passaggio tra il Medioevo e il Rinascimento e l’ingresso trionfale in città di Braccio Fortebracci: dopo averla riconquistata con la vittoria nella Battaglia di Sant’Egidio del 12 luglio 1416, Braccio fu acclamato signore da Priori e Camerlenghi, dando inizio a un periodo di buon governo.

Nel clima coinvolgente di una città medievale in festa, i suoi cinque Magnifici Rioni - Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant’Angelo - trasformeranno Perugia in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, sfidandosi per la conquista dell’ambito Palio. Le polveri verranno accese venerdì, con la benedizione del Palio e degli atleti (dalle 17.30 nella cattedrale di San Lorenzo) presieduta dall’arcivesco Ivan Maffeis, e con la dedica di questa X° edizione di Perugia1416 al compianto Franco Ivan Nucciarelli, “padre” della manifestazione. A seguire, sempre in Piazza IV Novembre, la prima gara di giovanissimi Rionali, il Tiro alla fune, cui seguirà la prima delle tre sfide sportive che insieme al Corteo decideranno il Rione vincitore includono: l’abilità nel Tiro con l’Arco Storico (in programma alle 18.30 di venerdì 13); la forza e la resistenza degli atleti nella seconda gara, la Mossa alla Torre, regaleranno al pubblico uno spettacolo avvincente (sabato 14 dalle 17.30 in Piazza Matteotti) mentre domenica 15 la velocità sarà premiata nella Corsa del Drappo: staffetta che seguirà Il Gran Corteo Storico, cuore della manifestazione nel quale i Rioni si sfideranno nelle allegorie a tema unico. Corteo e taverne aperte tutte le sere nei rioni.