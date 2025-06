Tocca al Corteo Storico. Sfila in abiti barocchi anche la governatrice

È il giorno del Corteo Storico della Quintana, che si preannuncia spettacolare. La sfilata sarà caratterizzata da nuovi costumi e da tante "sorprese" preparate dai dieci Rioni e che andranno ad arricchire un corteggio che si preannuncia come uno dei più coinvolgenti degli ultimi anni. Ospite la presidente della Regione, Stefania Proietti, che proverà l’emozione di calarsi in abiti barocchi. Ad impreziosire il Corteo Storico con la loro bellezza ci saranno, ancora una volta, la madrina ufficiale della Quintana, Federica Moro, e la madrina internazionale Eleonora Pieroni. Torneranno in Corteo Storico anche i componenti della giunta comunale che accompagneranno il sindaco Stefano Zuccarini. Alle 23 è prevista la suggestiva cerimonia dell’Arruolamento dei cavalieri. In questo contesto ci sarà il tradizionale momento della benedizione dei cavalieri che sarà impartita da Don Giovanni Zampa, vicario generale della Diocesi di Foligno e Assisi. A chiudere l’evento sarà la lettura del Bando di Giostra interpretato da Claudio Pesaresi. Novità per la giuria che sarà chiamata ad assegnare il Premio per il miglior corteo . Ad affiancare il Comitato Scientifico dell’Ente Giostra, composto da Paola Tedeschi, Cecilia Cristofori e Daniele Falchi, ci saranno Carlo Poggioli (scenografo e costumista e attuale presidente dell’Associazione italiana scenografi), Eva Coen (costumista e vicepresidente dell’Associazione italiana scenografi e arredatori) e Simone Marcelli (diplomato al Conservatorio Morlacchi e membro della Scuola di Musica Antica Resonars di Assisi).