Venerdì ‘Hopemusicfest’. Una maratona musicale per le nuove generazioni

È pronto a riempirsi di note, il cielo di Poggibonsi. Lo scenario ideale è il parco della Fonte delle Fate, per l’evento in calendario venerdì prossimo dalle 18 alle 23: Hopemusicfest, una maratona musicale, un appuntamento dall’impronta chiara delle nuove generazioni ma aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero e gratuito come affermano gli organizzatori. Ovvero le parrocchie di Poggibonsi in collaborazione con le scuole di musica Music Tribe, HB Music Farm e La Toscanina, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lo speciale meeting, che richiama già dal titolo scelto la parola "speranza", con l’intento di guardare a un domani di pace, ha origine dal desiderio di celebrare il Giubileo 2025 - Pellegrini di Speranza: un momento di aggregazione grazie al contributo della musica, linguaggio universale capace di unire generazioni, esperienze e storie diverse. "Sul palcoscenico della Fonte delle Fate a Poggibonsi si alterneranno talenti e artisti locali selezionati in collaborazione con le principali realtà musicali del territorio – spiega Emanuele Biotti, curatore della manifestazione - e inoltre le associazioni di volontariato e di servizio di Poggibonsi avranno spazio per raccontarsi e testimoniare il loro impegno, trasformando il festival in un vero ponte tra cultura, solidarietà e comunità"" Durante l’evento infatti saranno presenti stand informativi delle associazioni partecipanti e un’area ristoro a cura dei volontari di "Giovani Insieme Per..." (nella foto, scattata in occasione di una recente edizione della Festa patronale di San Lucchese). Attivo da oltre quaranta anni, con un continuo, fruttuoso ricambio anagrafico, il gruppo "Giovani Insieme Per..." è solito raccogliere fondi, e anche nella circostanza sarà così, a sostegno di progetti benefici locali. Il Comune di Poggibonsi ha concesso il patrocinio all’iniziativa, riconoscendone il valore sociale, educativo e culturale. Una serata per tutti: famiglie, giovani, studenti, adulti e appassionati di musica.Un parco che si prepara a diventare luogo di incontro e di festa, grazie a una rete cittadina composta da enti, gruppi e associazioni nel segno della speranza. Rappresentato in questo caso dalla volontà dei ragazzi del territorio di esprimere in libertà la loro vena creativa, tra canzoni, armonie, emozioni e connessioni artistiche.

Paolo Bartalini