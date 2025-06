’Dove crescono intelligenze’. I video di Sara, Rogers e Diletta

"Un claim, ’Dove crescono intelligenze’, che richiama le tre parole chiave dell’Università di Siena: accoglienza, internazionalità e sostenibilità", così il professor Tiziano Bonini, delegato alla comunicazione, ha illustrato la nuova campagna promozionale per l’apertura delle immatricolazioni. La campagna di comunicazione ha come protagonisti 12 studentesse e studenti dell’Ateneo, che hanno ’prestato’ il proprio volto per la campagna e che nelle prossime settimane si racconteranno in brevi video pensati per i social, soprattutto Instagram.

Sara El Messaoudi, studentessa di Medicina e chirurgia, Rogers Kiprotich, studente di Scienze internazionali, e Diletta Valbusa, iscritta al corso triennale in Scienze chimiche, sono i tre soggetti principali, i cui visi saranno sui manifesti e sui media.

"Con questa campagna - spiega il professor Bonini –, l’Ateneo rivendica il proprio ruolo non come semplice luogo di formazione, ma come terreno fertile in cui coltivare una pluralità di percorsi, visioni e sensibilità. Un’università che non plasma individui secondo modelli predefiniti, ma che abilita traiettorie di crescita personale, critica e collettiva. Dove il sapere non si trasmette, ma si coltiva. Dove le intelligenze si incontrano, si contaminano, si sviluppano".

’Dove crescono intelligenze’ è dunque un invito a scegliere un ambiente di studio accogliente, internazionale e sostenibile, a partecipare a una comunità in cui ogni studente possa trovare il proprio spazio per fiorire. Ogni volto spunta dal box sottostante come un fiore che cresce comunque, in modo e tempi diversi e adatti a ogni singola persona.

La campagna è stata ideata e sviluppata dal delegato alla comunicazione, professor Bonini, e dalla Divisione stampa, comunicazione e URP, con l’Agenzia Pirene di Firenze e immagini del fotografo Fabio Muzzi.