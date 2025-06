Nuovo anno accademico. Via alle immatricolazioni

"Invito i nostri futuri studenti a cogliere le opportunità offerte dai corsi con curiosità e senza ansia. La scelta deve essere dettata dalla possibilità di essere attratti da un corso di studi e non dal timore di commettere un errore. I percorsi sono sempre modificabili", dice il rettore Roberto Di Pietra annunciando, dall’8 luglio, il via delle immatricolazioni per l’anno 2025-26.

I percorsi formativi e i servizi agli studenti in vista del prossimo anno accademico sono stati ieri al centro della presentazione in Rettorato. A partire dall’offerta didattica, illustrata dalla delegata Paola Piomboni: sono 79 i corsi di studio erogati, fra i quali 35 triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico; e 19 sono i percorsi di studio in lingua inglese e 13 i corsi double degrees.

Tre i nuovi corsi di laurea: a Siena la triennale ’Biotech Engineering For Health’, che coniuga biotecnologie e ingegneria dell’informazione; ad Arezzo il corso triennale in ’Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile’ e il corso magistrale in ’Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza’. Due corsi di studio senesi – le magistrali in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology e in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica – sono stati scelti e inseriti nella piattaforma nazionale Edu-Next e saranno erogati in modalità blended, in presenza e online.

Quindi i servizi agli studenti, ripercorsi dalla professoressa Stefania Lamponi: confermata l’esenzione dalle tasse con Isee fino a 22mila euro e le riduzioni per merito. Poi c’è il ’fondo di solidarietà’ per interventi di sostegno a favore di studenti in situazioni di disagio. Degna di nota anche la conferma della convenzione per l’assistenza sanitaria gratuita ai fuorisede e a studenti stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. Torna anche la possibilità di acquistare un abbonamento annuale a tariffa dimezzata per gli autobus urbani. In tema di agevolazioni economiche, l’ateneo pubblicherà a breve un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse degli esercenti commerciali disponibili a offrire sconti agli studenti. Implementato poi il servizio di supporto psicologico e, grazie al Cus, le attività sportive.

Di orientamento e supporto agli studenti ha parlato il professor Federico Pulselli: oltre all’attività di 190 studenti tutor, arriverà un ’Infopoint’ nel cortile del Rettorato, che offrirà una prima accoglienza ai neostudenti accompagnandoli fra didattica, servizi e info sulla città.

Paola Tomassoni