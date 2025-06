Volontari a fianco della Polizia locale. Per utilità sociale e aiuto vicino alle scuole

La giunta comunale ha approvato la delibera relativa all’attivazione del gruppo volontari della Polizia Locale di Siena. L’atto è stato proposto dall’assessore alla Polizia Locale Enrico Tucci. "E una delle principali novità – spiega l’assessore Enrico Tucci – contenute nel regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato dal Consiglio comunale. Il ‘Gruppo dei volontari della Polizia locale’ sarà costituito da volontari che saranno selezionati tramite un corso di formazione e punta al coinvolgimento delle associazioni cittadine. L’inserimento dei volontari avverrà dopo la valutazione di una apposita commissione, su domanda degli interessati. L’attività sarà gratuita e rivolta soprattutto a compiti di utilità sociale, in particolare nelle vicinanze di scuole e in aree comuni. I volontari non potranno in nessun caso sostituire il personale dipendente, né svolgere funzioni di polizia, ma collaboreranno sotto la diretta responsabilità del Comandante, con tesserino identificativo e abbigliamento distintivo. È prevista anche una copertura assicurativa. In questo modo iniziamo un percorso in cui il cittadino è sempre più attivo nell’ambito della sicurezza integrata della sua città". Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 29 maggio il nuovo regolamento del Corpo di Polizia Locale della città di Siena, nel quale si legge "in seno al Corpo di Polizia Locale è costituito il gruppo dei volontari della Polizia Locale della città di Siena che ha per oggetto la costituzione di un sistema di sicurezza delle aree comuni della città e il potenziamento del servizio di vigilanza nei pressi dei plessi scolastici. Al fine di prevenire e ridurre situazioni di pericolo durante l’entrata e l’uscita dalle scuole degli alunni. In tale contesto si vuole inoltre dare l’opportunità alle persone coinvolte nel progetto di una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità locale in cui essi vivono, recuperandone le esperienza di vita".