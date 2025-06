Il campione di salto Bicocchi: "collabora"

Un’eccellenza. Un cavaliere fortissimo che scrive la storia del salto ostacoli azzurro mietendo successi anche a livello internazionale. Quella per i cavalli, del resto, è una passione di famiglia. Il nome è quello di Emilio Bicocchi, 49 anni, originario di Massa Marittima e teserato presso l’aeronautica militare. Si legge in una determina del Comune che riguarda il Palio.

"Rilevata la necessità di individuare una figura dotata di adeguata professionalità ed esperienza al fine di costituire un rapporto di collaborazione professionale a supporto del servizio Palio" si punta, come detto, su Bicocchi. La colonna del salto ostacoli azzurro è cresciuto sportivamente a Scarlino, iniziando fin da giovane a gareggiare, come tradizione di famiglia. Vanta numerose presenze in coppa delle Nazioni, ha vinto più volte il titolo di campione italiano.

Ma cosa c’entra con il Palio? Nell’atto del Comune si specifica solo che ha presentato il curriculum e "che la crescente attenzione e sensibuilità dell’opinione pubblica verso il Palio richiede da parte dell’Ente la massima attenzione nella scelta delle varie collaborazioni professionali". Ovvio che all’interno di palazzo pubblico non ci sono professionalità con le caratteristiche adeguate. Viene deliberato un piccolo compenso per la collaborazione del campione. Ne sapremo di più, magari, nei prossimi giorni in attesa di vederlo a Siena per la Carriera di Provenzano.

La.Valde.