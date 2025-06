Furto-choc, entrano in casa per rubare e rapiscono il cane

Pontremoli (Massa Carrara), 25 giugno 2025 – Spaccano il vetro di una finestra per rapire un cagnolino, fedele compagno di giochi di una bambina. Una violazione di domicilio per strappare Milo, questo il nome del cucciolo di barboncino toy, alla sua casa. E’ accaduto l’altro ieri a Previdè una frazione del comune di Pontremoli vicina alla strada provinciale del Cirone, dove sono arrivati due giovani su una moto.

Forse volevano portare a termine un furto in una delle case del paese. Prima devono essersi accertati che in quel momento in giro non ci fosse nessuno, poi quando sono entrati hanno gironzolato per le stanze alla ricerca di quale oggetto di valore da rubare. Non avendolo trovato hanno ripiegato sul rapimento del cucciolo inerme, che aspettava solo la sua padroncina. Fargli due coccole e prenderlo in braccio non è stato difficile: il cagnolino è allegro, giocoso, ingenuo. Avrà pure scodinzolato ai suoi rapitori. Grande turbamento in famiglia con la scoperta dell’incursione ladresca in casa.

La madre della bimba, non si dà pace spera solo che i ladri abbiano un cuore e riportino Milo indietro, almeno vicino a casa. Sono stati lanciati gli appelli sui social per trovare conforto, ma anche qualche eventuale notizia di avvistamento dei malviventi che si sono allontanati in moto, magari infilando il cagnolino in uno zaino. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che i responsabili possano essere gli stessi segnalati a Tresana qualche giorno fa che avrebbero rapito un altro cucciolo della stessa razza. Intanto vengono segnalati tentativi di furto in case a Grondola, per fortuna senza esito, dove l’altro giorno sono stati chiamati i carabinieri.