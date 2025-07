Firenze Suona, la finale. Sei artisti in cerca di gloria

Sei finalisti da tutta Italia per un appuntamento all’insegna della musica. È l’ultima serata del Firenze Suona Contest, il concorso nazionale per giovani musicisti italiani che questa sera si conclude ai giardini dell’Sms di Rifredi in occasione della prima giornata dello Stella Rossa Festival (dalle ore 20). Saranno Bambina, Andrea Fedele, i Korov’ev, Nelea, i Blue Lotus Wine e Niura a dare spettacolo alla ricerca del primo posto nel concorso creato da Firenze Suona con Regione Toscana e Fondazione Cr Firenze, con il patrocinio del Comune. Un’edizione per spegnere le prime cinque candeline tra gruppi misti, cantautrici e un cantautore, pronti a dare spettacolo. Due i toscani, sono Nelea, artista fiorentina classe 1998 e già partecipante a X Factor 2024, e i Blue Lotus Wine, una band di Firenze nata nel 2019 che porta sul palco vibe soul ed elettroniche, insieme a un rock alternativo dirompente. Bambina, invece, arriva dalla Calabria, con un sound che unisce pop e jazz, accompagnata dalla sua chitarra, mentre Andrea Fedele, lucano ma di stanza a Pisa, ha già un disco in cantiere in un piccolo studio di Livorno, oltre ad aver aperto i concerti di Willie Peyote nel 2022. Dalle pendici dell’Etna ci sono i Niura, una band siciliana che mette insieme afro e folk, mentre da Vicenza (ma anche un po’ da Mosca) arrivano i Korov’ev, il cui nome è un tributo al personaggio del Maestro e Margherita di Michail Bulgakov. Loro sono sette, tra violini elettrici, violoncelli, chitarre, clarinetti e fisarmoniche.

Musica per tutti i gusti verrebbe da dire, in una serata condotta da Ginevra Marchesi e Sabrina Ancarola, in cui saranno presenti la giura, con il presidente Ghigo Renzulli, e il presidente della Regione, Eugenio Giani. Ma anche il chitarrista dei Modena, Gianluca Spirito, Dalia Buccianti e la vincitrice del Premio Regione Toscana dello scorso anno, Auge. In palio tanti premi per i primi tre classificati, oltre ai concerti all’Ultravox, e in apertura dei Modena City Ramblers e con la Bandabardò. E poi produzioni in studio e giornate di registrazione e missaggio. Ma non finisce qui, perché saranno sette anche i premi speciali, come il Premio Femminile e quello Discografico, ma pure il Premio Regione Toscana, per il miglior testo e per il miglior arrangiamento, per finire con il premio Showcase e con quello dedicato alla miglior voce.

Lorenzo Ottanelli