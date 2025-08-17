La storia a piccoli passi

17 ago 2025
BARBARA BERTI
Il rock dell’Australia. The New Christs live

Evento da non perdere stasera alla Flog con ingresso gratuito

Oltre dieci anni di assenza dai palchi europei, ma adesso sono tornati con quattro date italiane e in tour nel Vecchio Continente: The New Christs, la storica formazione australiana guidata da Rob Younger, leggendario frontman dei Radio Birdman e figura di culto del rock internazionale, saranno live stasera (ore 21,30) alla Flog di Firenze con ingresso gratuito. La band, nata a Sidney nei primi anni ’80 proprio da Rob Younger, è appena sbarcata in Europa per promuovere il nuovo doppio vinile ’The Burning of Rome’ (album in edizione limitata e in versione digitale). Il disco raccoglie 20 brani tratti dai cinque album in studio – scelti personalmente dall’ex frontman dei Radio Birdman – che attraversano quattro decenni di carriera del gruppo: dai feroci esordi del 1981 con il singolo ’Face a New God’ fino a gemme più recenti, tratte da album come ’Distemper’ (1989), ’Lower Yourself’ (1997), ’We Got This!’ (2002), ’Gloria’ (2009) e ’Incantations’ (2014). Ma ’The Burning of Rome’ non è una semplice raccolta di successi: l’album, infatti, esplora l’intero universo sonoro della band, recuperando episodi meno celebrati ma altrettanto potenti.

Brani come ’We Have Landed’, ’Another Sin’, ’Golden Street’, ’Spit It Out’, ’On Top of Me’ e l’epica title track testimoniano l’urgenza e la grinta che hanno reso i New Christs una delle band più influenti e longeve della scena australiana. Insomma, una cavalcata nel rock’n’roll feroce e intransigente, biglietto da visita del gruppo. Sul palco fiorentino, quindi, si esibiranno Rob Younger (voce), Jim Dickson (basso), Dave Kettley (chitarra), Brent Williams (chitarra e tastiere) e Paul Larsen (batteria).

