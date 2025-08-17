Il rock dell’Australia. The New Christs live

Oltre dieci anni di assenza dai palchi europei, ma adesso sono tornati con quattro date italiane e in tour nel Vecchio Continente: The New Christs, la storica formazione australiana guidata da Rob Younger, leggendario frontman dei Radio Birdman e figura di culto del rock internazionale, saranno live stasera (ore 21,30) alla Flog di Firenze con ingresso gratuito. La band, nata a Sidney nei primi anni ’80 proprio da Rob Younger, è appena sbarcata in Europa per promuovere il nuovo doppio vinile ’The Burning of Rome’ (album in edizione limitata e in versione digitale). Il disco raccoglie 20 brani tratti dai cinque album in studio – scelti personalmente dall’ex frontman dei Radio Birdman – che attraversano quattro decenni di carriera del gruppo: dai feroci esordi del 1981 con il singolo ’Face a New God’ fino a gemme più recenti, tratte da album come ’Distemper’ (1989), ’Lower Yourself’ (1997), ’We Got This!’ (2002), ’Gloria’ (2009) e ’Incantations’ (2014). Ma ’The Burning of Rome’ non è una semplice raccolta di successi: l’album, infatti, esplora l’intero universo sonoro della band, recuperando episodi meno celebrati ma altrettanto potenti.

Brani come ’We Have Landed’, ’Another Sin’, ’Golden Street’, ’Spit It Out’, ’On Top of Me’ e l’epica title track testimoniano l’urgenza e la grinta che hanno reso i New Christs una delle band più influenti e longeve della scena australiana. Insomma, una cavalcata nel rock’n’roll feroce e intransigente, biglietto da visita del gruppo. Sul palco fiorentino, quindi, si esibiranno Rob Younger (voce), Jim Dickson (basso), Dave Kettley (chitarra), Brent Williams (chitarra e tastiere) e Paul Larsen (batteria).

B.B.