San Casciano piange l’ex assessore Moreno Cheli

San Casciano (Firenze), 17 agosto 2025 – Lutto a San Casciano: all’età di 74 anni è deceduto nella tarda sera di Ferragosto, Moreno Cheli. Ex assessore, ha lottato contro una brutta malattia che non gli ha lasciato scampo. Era stato assessore al Bilancio dal 2019 al 2024, ruolo che aveva ricoperto al fianco del sindaco Roberto Ciappi. E quello che prova l’amministrazione comunale è un sentimento di dolore intenso per la grave perdita. L’eleganza e la gentilezza nei modi e nell’animo, lo sguardo aperto e sincero, teso al dialogo, sempre pronto ad accogliere, a confrontarsi con il sorriso, pur mantenendo fermezza e fedeltà al proprio pensiero, la competenza e la fine acutezza nella gestione delle attività amministrative, istituzionali e nelle relazioni umane che sapeva coltivare e rispettare con amore, dedizione, cura, senso di responsabilità.Originario di Dicomano, Moreno Cheli, se n’è andato e ha lasciato un ricordo di uomo di valore e di valori, un amico della comunità, apprezzato e stimato soprattutto dalla sua Chiesanuova, la frazione sancascianese dove con la famiglia risiedeva da tanti anni e per la quale si era speso con tutte le energie e la creatività. In veste di amministratore comunale, volontario, operatore culturale, promotore e organizzatore di eventi espositivi, Cheli non era solo un cittadino attivo e partecipe alla vita pubblica. Era una delle colonne portanti della sua comunità, del circolo Crc di Chiesanuova, di numerose edizioni della Sagra del Pinolo. Moreno Cheli amava riportare in vita giocattoli, oggetti, documenti, veicoli e rarità del passato, rispolverare la memoria del territorio chiantigiano che adorava e sentiva come ‘casa’. Nell’esprimere le sue più sentite condoglianze, l’amministrazione comunale si unisce al dolore e si stringe in un abbraccio pieno di affetto alla famiglia e agli amici. I funerali sono previsti domani alle 10 nella chiesa di San Donato a Chiesanuova.