Morto l’ex assessore Marco Chiari. Fatale una grave forma di leucemia

Lucca, 12 luglio 2025 – Lutto in città per la scomparsa di Marco Chiari, ucciso da una fatale forma di leucemia all’età di 74 anni. La salma sarà esposta fino alle ore 16 di oggi alla sala del Commiato della Croce Verde sulla via Romana. “Nel rispetto del suo desiderio – spiega la figlia Valentina – non chiediamo fiori, ma donazioni che saranno raccolte dalla Croce Verde e successivamente devolute all’Ail e Airc. Nel rispetto della sua volontà non ci sarà cerimonia né funerale“.

Marco Chiari è stato assessore nei due mandati del sindaco Pietro Fazzi: all’Urbanistica (entrò al posto di Gilberto Bedini), all’Arredo Urbano, al Traffico e ai Piani Attuativi. Fu poi assessore ai lavori pubblici nella giunta Favilla. Si era occupato anche di grandi opere come il progetto per lo stadio Porta Elisa. La sua carriera politica fu quasi azzerata dall’inchiesta “Volpe nel deserto” che nel 2011 lo vide finire per alcuni giorni in carcere con accuse di corruzione e falso. Accuse dalle quali fu poi assolto anni dopo fino in Cassazione e che lo videro protagonista di lunga battaglia in tribunale per ottenere un risarcimento. Passato a Fratelli d’Italia, aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Mario Pardini.

Anche Confcommercio si unisce al cordoglio per la sua comparsa, ricordando "il clima di costante collaborazione instaurato e andato avanti nel corso della lunga attività amministrativa e politica di Chiari. Da parte del presidente Ademaro Cordoni e della direttrice Sara Giovannini, a nome della giunta e del Consiglio direttivo dell’associazione, le più sentite condoglianze alla famiglia".

"Le mie più sentite condoglianze alla famiglia – scrive l’On. le Elisa Montemagni, deputata della Lega – per la scomparsa di Marco Chiari, persona che ho sempre particolarmente apprezzato per la sua competenza ed il suo massimo impegno per il bene della città di Lucca. Un uomo che ha amato profondamente la nostra splendida località toscana e che sicuramente ci mancherà. Una persona di vecchio stampo nella sua accezione migliore, che ha dovuto superare pure brutti momenti per delle accuse, da cui venne, poi, totalmente scagionato. Un tecnico preparato che ha servito Lucca con grande determinazione e indubbie qualità professionali".

“Con Marco – commenta l’avvocato Marco Agnitti – scompare non solo un caro amico ma anche una figura di grande intelligenza ed arguzia che ha speso, convintamente, energia e impegno per la nostra realtà cittadina. La sua capacità professionale e la sua esperienza politica sono una grave perdita per la nostra comunità“.