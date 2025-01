Chiari ringrazia il centro trasfusionale ”Donate il sangue“

“In questi ultimi mesi ho frequentato assiduamente il Centro Trasfusionale del San Luca – così l’ex assessore Marco Chiari – e ho capito quanto sia importante, probabilmente il più importante di tutto l’ospedale, senza il quale il sangue ricevuto non potrebbe essere messo a disposizione degli altri reparti. Devo in prima persona ringraziare il personale addetto, dottori e infermieri per la loro professionalità e gentilezza. Tutte le settimane faccio una trasfusione se non addirittura due, il sangue che ricevo serve per la mia sopravvivenza e per quella di tanti altri. Un appello per la donazione, dateci una mano a vivere meglio e a lungo“.