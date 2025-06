Firenze balla al ritmo del Rocks. Il Visarno è uno show continuo

Firenze è rock, anzi Rocks. E questa settimana ospita il più grande festival musicale in Italia, uno dei maggiori in Europa. Dopo i 130.000 di Vasco sono infatti attesi a Firenze più di 100.000 spettatori e un cast stellare per l’edizione 2025 della rassegna che giovedì, venerdì e domenica vedrà alla Visarno Arena, nel parco delle Cascine, alternarsi dalle 15 alle 23 (apertura porte alle 14) alla ribalta alcune delle migliori band rock in circolazione, ma anche qualche interessante realtà italiana. Il festival fiorentino promuove quest’anno anche iniziative eco-friendly con l’obiettivo di ridurre gli sprechi di acqua, plastica, cibo, energia, incentivando l’economia circolare e la raccolta differenziata.

Ma veniamo al programma che, fin da giovedì brilla di intensità, grazie all’energia degli headliner Guns N’ Roses, che ricordiamo con il loro sfrenato e travolgente rock hard & heavy made in Los Angeles protagonisti di una vibrante performance a Firenze Rocks 2018. D’oltreoceano anche le altre band della giornata, come i Falling in Reverse formati nel 2006 dall’ex frontman degli Escape the Fate, Ronnie Radke a Las Vegas, la rock blues band californiana Rival Sons, una originaria di Long Beach, il gruppo hard rock messicano The Warning, formato nel 2012 dalle tre sorelle di Monterrey, Daniela (voce, chitarra, piano), Paulina (batteria, voce, piano) e Alejandra (basso e cori). Spazio anche per i chitarroni e i lunghe chiome al vento dei Dirty Honey da L.A.

Apre le danze venerdì alle 15 la band folk rock LOccasione nata a Siena nel 2011 da ex studenti fuori sede. Con loro i post-hardcoreed elettronici milanesi Atwood, due band di punta d’oltremanica, come Enter Shikari dell’Hertfordshire e i punkrocker Soft Play, ma sono attesi soprattutto i Korn e i Public Enemy. La band di Bakersfield pioniera del nu metal proporrà le hit di un sound caratterizzaato dai tratti acuminati, ma anche da uno spiccato senso dell’ironia che viene valorizzato con energia e pazza creatività dal particolare rock del gruppo. Per gli amanti dell’hip hop invece niente di meglio che abbeverarsi al rap potente e consapevole dei Public Enemy.

Gran finale domenica con gli irriverenti i Green Day, una delle band più influenti e controcorrente della scena musicale mondiale. Altro che American idiot, il gruppo capitanato da Billie Joe Armstrong col suo punk rock fuori dagli schemi ha venduto oltre 75 milioni di dischi, ha deli ziato i suoi fan con più di 10 miliardi di stream e continua a stregare le platee con la forza di idee non convenzionali. A far da corollario al loro live due band toscane, anzi valdarnesi: i Punkcake reduci da X Factor 2024, dove sono stati stata scelti da Manuel Agnelli e i Revue, che mischiano alternative rock, shoegaze e indie pop. A loro si alterneranno sul palco i Weezer di Los Angeles, famosi per successi come “Buddy Holly“ e per aver venduto oltre 35 milioni di dischi in tutto il mondo e due band inglesi da non perdere. Gli Shame, con il loro post-punk del sud di Londra, e i Bad Nerves, una band power pop rock n’ roll di cinque elementi proveniente dall’East London.