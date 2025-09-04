Arezzo, 4 settembre 2025 – Ripartono con settembre i corsi della Scuola comunale di Teatro di Sansepolcro diretta dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro e con Tedamis. Un’occasione aperta ad adulti, ragazze e ragazzi, bambini e bambine, per avvicinarsi al mondo del teatro, mettersi in gioco e conoscere nuove persone.

La scuola coinvolge diverse realtà del territorio per offrire agli allievi una conoscenza plurale delle discipline della scena, attraverso il confronto con maestri e formatori professionisti, tra i quali: Lucia Franchi, Chiara Ramanzini e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt, Alessia Martinelli di Tedamis, Gilda Foni di TeatrOlistico, l’attore e formatore Massimo Boncompagni e Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto.

Dichiarano Lucia Franchi e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt: “Siamo lieti di portare avanti questa esperienza per il quinto anno consecutivo, insieme al Comune di Sansepolcro. L’anno scorso abbiamo avuto 26 allievi, un numero importante; speriamo che la scuola continui a crescere e a formare persone competenti nel campo del teatro”.

I corsi si terranno al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro il martedì (per gli adulti, a partire dai 15 anni) e il giovedì (per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni). Per bambini e ragazzi la lezione di prova è in programma martedì 16 settembre dalle 17:00 alle 18:30, mentre per gli adulti giovedì 18 dalle 19:30 alle 22:30. Fino a fine ottobre la prima lezione di prova è gratuita.

www.kilowattfestival.it

Corso per bambini e ragazzi 8-14 anni, tenuto da Chiara Ramanzini tutti i martedì dalle 17:00 alle 18:30 prima lezione: martedì 16 settembre, 17:00 18:30, Teatro alla Misericordia - Via della Misericordia - Sansepolcro (AR)

Corso per adulti a partire da 15 anni

tutti i giovedì dalle 19:30 alle 22:30 prima lezione: giovedì 18 settembre, 19:30- 22:30, Teatro alla Misericordia - Via della Misericordia - Sansepolcro (AR)

CONTATTI +39 3394074895 / 0575733063

[email protected]