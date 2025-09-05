ARezzo, 5 setembre 2025 – Domenica 8 settembre ore 21.30 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini

Un viaggio tra jazz e memoria: Riccardo Arrighini Trio feat. Paul Wertico in anteprima per la nuova stagione dell’Auditorium Le Fornaci

Un trio d’eccezione composto da Riccardo Arrighini al pianoforte ed effetti, Gianmarco Scaglia al contrabbasso e Paul Wertico, nel progetto “1989” per un racconto musicale che intreccia jazz, melodia e memoria

Sarà un concerto dal respiro internazionale l’anteprima della stagione 2025/2026 dell’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (AR): domenica 8 settembre alle ore 21.30 va in scena il progetto “1989” con Riccardo Arrighini Trio feat. Paul Wertico, un incontro tra tre grandi protagonisti del jazz contemporaneo: Riccardo Arrighini al pianoforte ed effetti, Gianmarco Scaglia al contrabbasso e Paul Wertico, batterista storico del Pat Metheny Group e vincitore di ben 7 Grammy Awards. Il trio è qui inteso come laboratorio creativo aperto, in cui l’improvvisazione diventa terreno fertile per intrecciare mondi sonori diversi: jazz, classica, world music, colonne sonore e influenze etniche. Ogni concerto del progetto “1989” è un’esperienza irripetibile, una creazione istantanea capace di restituire al pubblico l’urgenza comunicativa e l’intensità poetica di tre musicisti uniti da una visione comune: la musica come linguaggio universale. L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione Culturale Kanterstrasse e rappresenta un’anteprima esclusiva della nuova stagione dell’Auditorium Le Fornaci, che anche quest’anno si conferma punto di riferimento per la programmazione culturale del Valdarno (info e prenotazioni: 353 4342527 – [email protected]).

Il titolo “1989” rimanda a un episodio che ha segnato la carriera del pianista viareggino Riccardo Arrighini: in quell’anno, appena terminati gli studi in Conservatorio e all’inizio della sua ricerca musicale personale, Arrighini assistette al leggendario concerto del Pat Metheny Group al Palatrussardi di Milano. Alla batteria c’era proprio Paul Wertico: un’esperienza folgorante che avrebbe orientato per sempre la sua visione artistica. Oggi, a distanza di 36 anni, quel cerchio ideale si chiude e al tempo stesso se ne apre uno nuovo con i due musicisti insieme sullo stesso palco. Il disco e il concerto “1989” raccolgono composizioni originali di Arrighini, con l’eccezione di un solo brano tratto dal grande repertorio dell’American Songbook. Pianista versatile e poliedrico, Arrighini ha sempre dimostrato una particolare inclinazione per la melodia, omaggiando nel corso della sua carriera giganti come Puccini, Chopin, Morricone, Michel Petrucciani, Pat Metheny e Pino Daniele. Accanto a lui, sul palco dell’Auditorium Le Fornaci, due partner musicali d’eccezione. Paul Wertico, definito “un’icona assoluta della batteria jazz contemporanea”, è stato per oltre vent’anni membro stabile del Pat Metheny Group, con cui ha inciso dischi che hanno fatto la storia della jazz-fusion mondiale. Il suo stile inconfondibile lo ha reso uno dei batteristi più richiesti a livello internazionale. Gianmarco Scaglia, contrabbassista italiano di raffinata sensibilità, vanta una carriera in costante dialogo tra tradizione e contemporaneità. Collaboratore di Wertico dal 2008, con il quale ha condiviso numerosi tour italiani, Scaglia è riconosciuto per il suo suono profondo ed evocativo e per la sua capacità di fondere liricità e rigore jazzistico.