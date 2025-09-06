Arezzo, 6 settembre 2025 – Galleria San Lorenzo arte, inaugurata ieri la mostra “Confini di carta” di Sara Lovari

Ieri alla Galleria SanLorenzo Arte, si sono ritrovate tante persone per assistere al vernissage della mostra di Sara Lovari “Confini di carta”, che rimarrà visibile al pubblico con entrata libera, fino al 5 ottobre 2025 tutti i giorni (orari 9-12 e 14-19). La mostra personale di Sara Lovari, che torna in questo luogo dopo undici anni, è stata curata da Silvia Rossi e rappresenta l'ultimo appuntamento della rassegna “Mappature – Geografie dell'arte contemporanea”. L'artista, che da sempre trasforma materiali di recupero in universi poetici, propone una serie di opere tra mappe, frammenti e oggetti quotidiani, in cui il confine tra realtà e fantasia resta volutamente incerto. La mostra, patrocinata dal Comune di Poppi.

Al centro dell'esposizione, è stata realizzata una grande installazione site-specific con materiali donati dal Gruppo Scart di Bibbiena. Il visitatore inizia proprio da qui il suo viaggio a cui Sara ha voluto dare una connotazione molto precisa. Tutto intorno allo spazio della galleria si snodano le opere d'arte che sono mappe ideali di un viaggio che ognuno si può immaginare, utilizzando la propria fantasia e sovrapponendo il suo mondo a quello dell'autrice che, in questo percorso, ha lasciato frammenti di sé dimostrando un'evoluzione artistica importante e un impegno preciso nei confronti del presente.

La nave gigante che si trova al centro di questa magica galleria, diventa così simbolo di ogni viaggio di speranza, di resistenza, di pace.