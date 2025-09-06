Arezzo, 6 settembre 2025 – Un omaggio all'arte e alla creatività di Abel Vallmitjana a “Marcenando - L'arte camminando” . L'evento, giunto alla quinta edizione, sarà domenica 21 settembre a Marcena e proporrà un'intera giornata di iniziative tra mostre, laboratori, camminate, visite guidate, performance musicali, letture poetiche e degustazioni con il duplice obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del piccolo borgo alle porte di Arezzo e di offrire ai visitatori un'esperienza immersiva tra arte, comunità e territorio.

Il programma prevederà alle 17.30 anche uno speciale momento promosso in sinergia con il comitato “Abel Vallmitjana e gli altri” per ricordare il celebre pittore e scultore catalano che rientra tra le figure artistiche più importanti e influenti vissute ad Arezzo nella seconda metà del '900. Tra le eredità di Vallmitjana sul territorio rientra anche il bozzetto di un bassorilievo funebre in pietra collocato proprio al cimitero di Marcena che rappresenta una testimonianza significativa del suo legame con la comunità locale e della sua capacità di trasformare la materia in memoria. In occasione di “Marcenando - L'arte camminando”, dunque, sarà possibile scoprire questa opera che diventerà il pretesto per conoscere e approfondire il percorso artistico e umano dello spagnolo, con focus sul suo rapporto con Arezzo, con i suoi abitanti e con grandi personalità come Pablo Neruda.