In Toscana è allerta gialla: cambio brusco del tempo. E mercoledì ulteriore peggioramento

Firenze, 8 settembre 2025 – Non è ancora ufficialmente autunno, ma il meteo cambierà bruscamente con una prima sferzata che farà anche abbassare le temperature. In Toscana scatta un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Interessata praticamente tutta la regione, a parte la zona nord e alcuni lembi della zona est per i quali non c’è allerta. L’allerta inizia martedì 9 settembre alle 7 e terminerà a mezznotte.

Rischio idrogeologico e temporali: questo l’avviso della Regione Toscana pubblicato intorno all’ora di pranzo sul sito internet istituzionale. Previsti temporali anche forti che dovrebbero comprarire in maniera più intensa dal pomeriggio. Ma un ulteriore peggioramento del tempo è previsto anche per la giornata di mercoledì, quando i temporali potrebbero farsi ancora più intensi. Una situazione che viene attentamente monitorata. Per le eventuali allerte di mercoledì 10 settembre, la valutazione verrà fatta a metà giornata di martedì 9.

Ecco le previsioni del Lamma per martedì: inizialmente nuvoloso ma con tendenza ad ulteriore aumento della copertura nuvolosa a partire dalla costa già nel corso della mattinata. Rovesci e temporali sparsi dalla tarda mattinata più frequenti e intense sulle zone occidentali. Temporanea attenuazione delle precipitazioni in serata.

Mercoledì altri temporali forti principalmente in mattinata e nel pomeriggio. Poi a sera la situazione dovrebbe migliorare. La previsione per mercoledì del Lamma: coperto con rovesci e temporali anche di forte intensità, più frequenti e diffusi tra la notte e la mattinata, più sparsi dal pomeriggio. Temporanea attenuazione dei fenomeni in serata.