In Liguria arriva la pioggia: è allerta meteo, forte perturbazione attraverserà la regione

La Spezia, 8 settembre 2025 – E’ allerta gialla in Liguria e in particolare nella provincia della Spezia. L’avviso sarà valido dalle 7 di martedì 9 settembre fino alle 18. C’è un brusco peggioramento del tempo, con una forte perturbazione che dovrebbe attraversare il centro nord e che riguarderà appunto anche la Liguria. Una situazione che viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile. L’allerta gialla è per temporali. Già nella serata di lunedì si potranno notare i primi annuvolamenti. Poi dal mattino presto di martedì le possibili precipitazioni.

“E’ in arrivo – dice Arpal – una nuova perturbazione atlantica con primi segnali di pioggia sulla nostra regione già nella mattinata di domani soprattutto sul centro levante della regione. Già nella serata di oggi (lunedì 8 settembre, ndr) si osserverà un graduale aumento della nuvolosità e a partire dalla mattinata di domani si attendono temporali anche forti che anticipato l'arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione.

E se martedì pioverà, un ulteriore peggioramento si potrebbe avere per le giornate di mercoledì e giovedì. Troppo presto al momento per dire se e come l’allerta proseguirà. Come indica l’Arpal, i temporali di martedì passeranno in maniera rapida e non stazioneranno sulle zone interessate. Pur se appunto c’è da temere la possibile forte intensità.