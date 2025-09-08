Firenze, tragedia in strada, muore davanti agli amici mentre è in moto

Firenze, 8 settembre 2025 – Tragedia nella giornata di domenica 7 settembre. Un uomo di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è morto a Firenze per un malore in mattinata. Era con alcuni amici in moto quando ha avuto un malore. Sono stati gli stessi amici a chiamare subito i soccorsi. Le condizioni sono apparse subito gravi al personale sanitario intervenuto. L’uomo, Donald Zaccardo, 54 anni, è stato subito trasferito all’ospedale di Careggi. Qui però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un fulmine a ciel sereno per Coreggio. L’uomo era operaio alla ditta Nexion ed era conosciuto in città.