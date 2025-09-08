Chi era Michela Adamo, morta con il fidanzato nell’incidente: gli esami, la danza, i sogni spezzati

La Spezia, 8 settembre 2025 – E’ una tragedia che lascia senza fiato quella in provincia della Spezia. Dove due giovanissimi fidanzati di 18 e 19 anni, Yuri Guarnaccia e Michela Adamo, sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 17.30 di domenica 7 settembre. Stavano tornando con il loro mezzo a due ruote da una gita al mare. Erano sul territorio comunale di Follo, sulla provinciale purtroppo teatro di altri incidenti. Il mezzo avrebbe sbandato.

Non sono coinvolti altri veicoli ma non ci sono testimoni, in quel momento non passava nessuno. I due sono stati trovati a terra. Mezzi di soccorso, vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi sul posto. Ogni tentaivo di rianimazione è stato vano.

Due vite spezzate per una tragedia che getta nel dolore più comunità. Follo, di cui era originario Yuri, Ceparana, da cui proveniva Michela ma anche Lerici, dove la ragazza danzava per la Pro Danza, associazione molto conosciuta sul territorio. Michela lascia il padre Francesco, la madre Sara e la sorellina. La diciannoevenne si era diplomata poco tempo fa, a luglio, all’inizio dell’estate, all’istituto tecnico Fossati Da Passano di Spezia. Per lei, all’uscita, dopo l’interrogazione, spumante e coriandoli. Una grande festa per questo traguardo raggiunto. Poche settimane dopo, una tragedia immane che lascia senza parole. Yuri vogava nella sezione giovanile del San Terenzo: "La Borgata Marinara San Terenzo – si legge in un comunicato su Facebook – con il cuore pieno di dolore, si stringe attorno alle famiglie di Yuri e della fidanzata Michela. È stato un onore averti avuto tra noi, sarai sempre nei nostri cuori”.

Parole di cordoglio anche dalla ProDanza di Lerici per la giovane Michela: “Non esistono parole per descrivere cosa si prova quando si deve affrontare la perdita. É il vuoto, un corto circuito, un pugno allo stomaco che impedisce di respirare. Una giovane donna con un cassetto pieno di sogni, lascia solo spazio vuoto”.

Tanti i messaggi di cordoglio anche sul profilo Tik Tok della ragazza. Qui, come tanti altri giovani della sua età, Michela raccontava la sua vita, l’amore per la sua famiglia. Istantanee di vita, come una gita al mare con parenti e fidanzato. O le foto del post maturità. Si stava aprendo alla vita ma ha trovato la morte in una domenica di settembre su una strada provinciale.

Intanto, il Comune di Lerici ha indetto il lutto cittadino per la giornata di martedì 9 settembre. Tutte le feste e gli eventi pubblici sono annullati.