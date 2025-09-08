Montefiori (Pd): "Revocare il subappalto"

Fra trattative sindacali, minacce di sciopero e corse saltate, sembra non esserci pace per il trasporto pubblico locale delle linee di bus. Sul tema prende posizione il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Montefiori con un’interpellanza alla giunta, con cui punta il dito sulle linee affidate da Atc in appalto a una ditta esterna. "Per moltissimi cittadini il trasporto pubblico locale, gestito da Atc, rappresenta la principale modalità di spostamento" spiega Montefiori sottolineando come "le zone periferiche e collinari sono state quelle penalizzate maggiormente dalla riduzione delle corse operata negli ultimi due anni e dalla totale inadeguatezza dell’aggiudicatario del subappalto del 30% del servizio".

Nello specifico Montefiori sottolinea come "la linea 24 per il Parodi Chiesa" gestita dalla ditta esterna "da diversi mesi salta giornalmente più di una corsa, con conseguenti e importanti disagi per le persone, soprattutto per quelle non automunite, i cui impegni di ogni giorno dipendono in buona parte dalla puntualità del servizio di trasporto pubblico. Sono state diverse le segnalazioni ad Atc del disservizio, senza però alcuna soluzione dei problemi". Nella sua interpellanza il consigliere del Pd chiede all’Amministrazione comunale come "intenda agire per risolvere il problema evidenziato e i moltissimi analoghi disservizi generati dal Consorzio che ha in subappalto le linee e perché, nonostante le inadempienze rispetto al capitolato di gara ed al contratto stipulato da Atc con il sub concessionario, non abbia mai operato, quale socio di maggioranza, per la revoca del subappalto: sarebbe la decisione più seria nei confronti della città e del territorio provinciale".