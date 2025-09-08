Il Giro blocca tutto. Automobili in colonna per ore

Una competizione davvero eccellente e di alto livello. Il Giro della Lunigiana è ormai una macchina complessa, organizzata e di tale spessore che per il futuro dovrà rivedere alcuni dettagli per evitare il blocco totale della circolazione stradale come avvenuto ieri mattina. Il traguardo finale posizionato in via Alta di fronte al centro Terre di Luni e i passaggi da viale XXV Aprile e Aurelia hanno paralizzato per ore il transito.

A fare le spese dell’ingorgo che si è prolungato per interi chilometri oltre a turisti e residenti diretti sulle spiagge, forse per una delle ultime domeniche di ferie, anche diversi amministratori comunali che sono arrivati al traguardo soltanto molto dopo lo sprint finale ed hanno così potuto assistere soltanto alla premiazione. E il malumore crescente non è passato inosservato al quartier generale della corsa che, probabilmente, dovrà ripensare a disegnare un finale differente nell’edizione del prossimo anno che segnerà l’anniversario dei 50 anni del Giro della Lunigiana.

Una location differente, almeno per la gara e non certo per le premiazioni finali, consentirebbe non soltanto di non bloccare una vallata ma anche consentire al pubblco di assistere all’atto finale della corsa e riservare il degno applauso ai ragazzi protagonisti di quattro giornate di fatica e spettacolo.