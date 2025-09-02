Mezzo pesante fermo in galleria, oltre 9 chilometri di coda sulla A1 Direttissima

Firenzuola (Firenze), 2 settembre 2025 – Mattinata difficile sulla Direttissima dell’autostrada del Sole: intorno alle 7,20 un mezzo pesante si è fermato all’interno della galleria Bollone, all’altezza di Firenzuola, pochi chilometri dopo l’ingresso in Toscana dall’Emilia.

Nel tratto compreso tra il bivio della A1 Panoramica e Barberino di Mugello in direzione di Firenze si sono formati circa 9 chilometri di coda.

Sul posto sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia per risolvere la situazione prima possibile; il tratto autostradale dell’Alto Mugello comunque non è mai stato chiuso ma lo scorrimento del traffico su una sola corsia e in un orario di punta ha portato al forte rallentamento del traffico veicolare.

Il consiglio di Autostrade per l’Italia agli utenti dei soli veicoli leggeri che da Bologna sono diretti a Firenze è quello di percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica (consiglio che non vale per i mezzi pesanti).