Alla Palmaria “Il mare, un mondo da esplorare”

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
LaSpezia
CronacaAlla Palmaria “Il mare, un mondo da esplorare”
8 set 2025
ALMA MARTINA POGGI
Cronaca
Grande partecipazione per l’iniziativa del comitato contro il masterplan.

Un gruppo di partecipanti assieme ai cani soccorritori e agli addestratori, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’associazione “Palmaria sì, Masterplan no“

Grande partecipazione per la prima manifestazione “Il mare, un mondo da esplorare” organizzata dall’associazione ’Palmaria Si masterplan No’. L’iniziativa organizzata all’isola Palmaria è stata realizzata con la preziosa collaborazione del gruppo Sub Ospedale della Spezia e dell’unità cinofila del Gruppo lavoro Acqua di Pisa. Dopo aver ribadito ai presenti le ragioni del Movimento che da anni si batte a difesa dell’isola, è stato illustrato ai presenti il senso dell’iniziativa con lo scopo di dimostrare che è possibile un approccio più consapevole e rispettoso al mare e alle forme di vita presenti anche sott’acqua. L’esibizione ha visto un bellissimo gruppo di cani soccorritori, golden retriver e terranova ha offerto ai molti bagnanti spettacolari prove di salvataggio tra gli applausi dei molti presenti. Successivamente i bambini tra gli otto e i tredici anni sono stati accompagnati e guidati dagli istruttori del gruppo sub Ospedale in immersioni alla scoperta del fondo marino e della fauna e della flora presente. "Siamo sempre più convinti che l’ecosistema dell’Isola Palmaria vada salvaguardato dagli attacchi speculativi a cui purtroppo abbiamo assistito in questi anni, interrotti dall’intervento della magistratura anche grazie alle nostre battaglie e segnalazioni. Siamo lieti del successo di questa iniziativa" spiega l’associazione

Isola d'ElbaAmbiente