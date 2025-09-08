Alla Palmaria “Il mare, un mondo da esplorare”

Grande partecipazione per la prima manifestazione “Il mare, un mondo da esplorare” organizzata dall’associazione ’Palmaria Si masterplan No’. L’iniziativa organizzata all’isola Palmaria è stata realizzata con la preziosa collaborazione del gruppo Sub Ospedale della Spezia e dell’unità cinofila del Gruppo lavoro Acqua di Pisa. Dopo aver ribadito ai presenti le ragioni del Movimento che da anni si batte a difesa dell’isola, è stato illustrato ai presenti il senso dell’iniziativa con lo scopo di dimostrare che è possibile un approccio più consapevole e rispettoso al mare e alle forme di vita presenti anche sott’acqua. L’esibizione ha visto un bellissimo gruppo di cani soccorritori, golden retriver e terranova ha offerto ai molti bagnanti spettacolari prove di salvataggio tra gli applausi dei molti presenti. Successivamente i bambini tra gli otto e i tredici anni sono stati accompagnati e guidati dagli istruttori del gruppo sub Ospedale in immersioni alla scoperta del fondo marino e della fauna e della flora presente. "Siamo sempre più convinti che l’ecosistema dell’Isola Palmaria vada salvaguardato dagli attacchi speculativi a cui purtroppo abbiamo assistito in questi anni, interrotti dall’intervento della magistratura anche grazie alle nostre battaglie e segnalazioni. Siamo lieti del successo di questa iniziativa" spiega l’associazione