Ahi mare pisano!: "Soltanto due vele". Legambiente boccia la qualità ambientale

Il mare del litorale pisano è pulito? E’ sano? E’ bello? La risposta è: "ni", o "così e così" se preferite. Queste risposte le si deducono dalla guida "Il mare più bello" redatta da ormai 25 anni da Legambiente e Touring Club, un vademecum che "vorrebbe stimolare le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale" si legge nel sito di Legambiente. Il mare pisano conquista due vele su cinque (il massimo punteggio dato alla qualità di mare e rispetto dell’ambiente e del paesaggio). In Toscana, non siamo tra le eccellenze.

La costa maremmana ci surclassa: Castiglion della Pescaia (5 vele), Capalbio (5 vele), Magliano (4 vele) e così via. Nel livornese, Castagneto Carducci ha tre vele come San Vincenzo. Le isole, siano esse Giglio o Capraia o Elba fanno classifica a sé stante e veleggiano su punteggi alti o massimi. Il litorale pisano oltre alle due vele, ha anche due petali su cinque: con questo simbolo, si registra la conservazione del territorio e del paesaggio. Assieme al nostro litorale e cioè con le stesse vele e quindi stesso punteggio, ci sono Camaiore, Pietrasanta e Bibbona (Livorno). Viareggio e Forte dei Marmi hanno una sola vela.

La chiave di lettura di questa guida è ben spiegata dalla stessa associazione ambientalista che scrive la guida "Il mare più bello" passa in rassegna oltre 300 comuni costieri italiani, con una sezione dedicata anche ai laghi più belli, premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, i comuni che hanno saputo coniugare al meglio la qualità dei servizi offerti al turista con scelte coraggiose e innovative nel segno della sostenibilità ambientale. Da venticinque anni "Il mare più bello", la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano offre al lettore un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi climatica. Tante pratiche concrete per la tutela delle nostre belle e amate coste, premiate nella Guida con il vessillo delle Vele. Un invito a scoprire luoghi noti e meno noti e a lasciarsi ispirare per vivere esperienze turistiche autentiche".

Bene, il mare più bello? Per Legambiente la risposta è: "Il Sud domina la top five nazionale delle località marine a cinque vele con ben cinque comuni del Meridione. Prima in classifica è la sarda Domus De Maria (Su), secondo posto per la cilentana Pollica (Sa), seguita in ordine di classifica da Nardò in provincia di Lecce, Baunei (Nu) e da San Giovanni a Piro (Sa).

Carlo Venturini