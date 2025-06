Vicopisano, torna la Cena nel Borgo. Sotto le stelle e con la musica. Tavoli imbanditi e abiti chiari

Torna a Vicopisano, in via Lante, l’atteso evento "Cena nel Borgo sotto torri e stelle", in programma per mercoledì 21 giugno. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione è promossa da TheThing Promozione Eventi in collaborazione con Vico Verde. La musa ispiratrice di questa edizione è Euterpe, la dea della musica: perciò la serata sarà allietata da momenti musicali, e i partecipanti sono invitati a portare uno strumento per condividere la musica direttamente al proprio tavolo.

I posti sono limitati e verranno assegnati fino a esaurimento, quindi si consiglia di prenotare al più presto. L’assegnazione terrà conto di eventuali esigenze particolari, da segnalare al momento della prenotazione, e sarà a discrezione dell’organizzazione. I tavoli con sedie saranno noleggiati sul posto al costo simbolico di 4 euro a persona, per garantire la buona riuscita dell’evento. Ogni partecipante dovrà apparecchiare il proprio tavolo con tovaglia bianca di stoffa, piatti in ceramica, bicchieri in vetro o cristallo e posate in metallo. È possibile decorare la tavola con fiori, centrotavola, candele, candelieri o lampade a led a luce calda, per creare un’atmosfera magica.

La cena è a carico dei partecipanti, che potranno portare il proprio cibo o acquistarlo negli esercizi commerciali del paese, previo accordo con i negozianti. Il pasto potrà essere consumato a partire dalle ore 21.

Al termine della serata, tutti sono invitati a sparecchiare e a raccogliere rifiuti e avanzi, che dovranno essere differenziati a casa. Arrivo e dress code. L’accesso per l’assegnazione dei posti e la sistemazione dei tavoli sarà possibile dalle 18:30. Per rispettare la suggestiva atmosfera dell’evento, illuminato a lume di candela, l’organizzazione consiglia di indossare abiti chiari. Il tema 2025 è la musica: nei giorni precedenti verranno fornite maggiori informazioni sulle pagine ufficiali, in particolare sulla pagina dedicata all’evento sui social network, o scrivendo a [email protected]. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti.