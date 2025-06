Montemurlo, le 10 Stelle del vino. Degustazioni nel parco della Rocca

Vino, stelle e tranquillità. Sono gli ingredienti ’Montemurlo di Stelle e Di-Vino’ in programma dalle 19 alle 24 nei giardini del Castello della Rocca di Montemurlo. Per il sindaco Simone Calamai la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Montemurlo, ha le carte in regola per diventare un punto di riferimento per la promozione del vino e del territorio a livello provinciale: "Vino, stelle e musica in un luogo ricco di fascino e solitamente chiuso al pubblico. Ci sono tutti gli elementi giusti per vivere una serata bellissima e per questo invito i montemurlesi, e non solo, a partecipare, a scoprire i nostri vini e a trascorrere una bella serata insieme". Grazie alla concessione della famiglia Becciani nei giardini del castello della Rocca e si potranno sorseggiare vini di qualità all’ombra dei secolari cedri del Libano sotto l’antico fortilizio. All’ingresso sarà possibile acquistare il calice da degustazione con l’apposita sacca al costo di 5 euro, che darà accesso ai banchi delle varie degustazioni, a partire da un costo di tre euro.

Dieci le cantine presenti con produttori che arrivano, oltre che da Montemurlo con Marchesi Pancrazi, Sacchetti di Vanempo e Poggiolino Montemurlo, dalla zona del Carmignano, dal Veneto e dall’Emilia Romagna.

"Siamo orgogliosi di continuare questo percorso di valorizzazione del vino locale e della cultura enogastronomica del nostro territorio e quest’anno abbiamo voluto osare ancora di più. La manifestazione è infatti l’occasione per far visitare i giardini del Castello di Montemurlo e per valorizzare e mantenere la vocazione agricola del nostro territorio" il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scrozzo. La serata sarà arricchita anche dall’osservazione delle stelle e dei pianeti, in collaborazione con l’associazione culturale Astrobelvedere Aps e della musica jazz dei Miles Ties.

Saranno presenti le cantine Marchese Pancrazi, Vanempo, Il Poggiolino Montemurlo, la Tenuta La Borriana, Vitevis, Tenuta La Collina, Le Ginestre, Republic, Wine, Happy Wine con una selezione di cantine del territorio. Accanto ai vini non mancheranno anche le specialità gastronomiche con Tuscany Food : lampredotto al piatto, peposo, tagliere di affettati e formaggi. Non mancheranno le opzioni vegetariane con panzanella e torte salate. Sarà attivo dalle 20 un servizio navetta da piazza della Costituzione, curato dalla Misericordia di Oste, dalla Misericordia di Montemurlo e dalla Croce d’Oro.

Silvia Bini