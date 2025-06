L’estate 2025 risplende di serate. Musica, cultura e cene in piazza. Fino a luglio il "Torneo dei rioni"

L’estate a Poggio a Caiano sarà all’insegna dello sport, della musica, del cinema, della cultura e dell’enogastronomia. Ieri è stato presentato, dal sindaco Riccardo Palandri, dal vicesindaco Diletta Bresci, dall’assessore Piero Baroncelli, dal presidente della Proloco Renzo Breschi e dal presidente del Comitato dei Rioni Paolo Lenzi, il cartellone delle iniziative. Il "Torneo dei rioni" compie 18 anni e inizierà il 12 giugno per concludersi il 4 luglio quando saranno disputate le finali di calcio. Pesca nell’Ombrone, calcio a 5, calcio, freccette, podismo sono le discipline previste quest’anno.

Le gare si disputeranno al campo sportivo Martini e durante tutta la durata del torneo la pizzeria sarà aperta. Torna l’appuntamento fisso di "Poggio in vetrina", a cura della Proloco in collaborazione con l’amministrazione comunale, per l’apertura dei negozi il giovedì sera sino a mezzanotte, con una proposta di intrattenimento diversa ogni settimana. La prima sarà il 19 con "Conoscere i’ Poggio": alle 15,30 visita guidata alla villa medicea dove è esposta la Visitazione, alle 17 nella sala della Giostra del palazzo comunale concerto lirico con il baritono Min Kim e al pianoforte Anna Toccafondi. Musiche di Donizetti, Verdi, Puccini, Bizet e Tosti. Alle 18.10 visita al museo ‘Soffici’ e alle 19 aperitivo alle scuderie medicee. Prenotazione obbligatoria in Pro Loco (055.8798779 oppure mail [email protected]). Giovedì 26 in via Garibaldi sfilata per le selezioni regionali di Miss Italia e tornerà come ospite Ofelia Passaponti che vinse nel 2024 la selezione a Poggio per poi conquistare la fascia di Miss Italia. Giovedì 3 luglio in piazza Santissimo Rosario cena "Ambra in piazza" con intrattenimento musicale. Il 10 luglio (ore 20) ci sarà la "passeggiata enogastronomica" in via Lorenzo il Magnifico e via Cancellieri (ricavato in beneficenza) con le pietanze dei ristoranti locali, accompagnata da intrattenimento musicale, esposizione di auto d’epoca e mercatino dell’antiquariato.

Il Festival delle Colline è inserito nella programmazione musicale dell’estate e quest’anno fa tappa per la prima volta nella piazza della chiesa di Santa Cristina in Pilli. Infine, dal 9 luglio al 14 agosto al podere Le Buche film sotto le stelle, con inizio proiezioni alle 21,30, sempre ad ingresso gratuito.

M. Serena Quercioli