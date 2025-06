L’estate di Vernio è "Apriti Chiostro"

A Vernio l’estate si chiama "Apriti Chiostro", il programma di eventi al fresco del Casone dei Bardi promosso dal Comune. Tante serate che quest’anno partono a giugno e offrono appuntamenti fino a settembre.

"Il programma di giugno è pronto. La musica sarà la protagonista con una serie di concerti, tutti alle 21, con ingresso libero, all’ombra delle mura secolari del Casone – annuncia la sindaca Maria Lucarini – Avremo però un lungo e articolato cartellone e cercheremo di soddisfare tutte le esigenze, quelle dei turisti e dei residenti, di adulti e bambini, degli amanti delle serate culturali e di chi preferisce la musica o il cinema". Apriti Chiostro da sempre valorizza le associazioni di Vernio e l’edizione 2025 si apre proprio con la scuola di musica, Officina Musicale.

Domenica alle 21 va in scena "In rock revisited", concerto di fine anno organizzato da Daniele Corsi. Alle 19 è previsto un picnic nel chiostro e poi i 25 allievi suoneranno "Sinfonia de’ Bardi e madrigale", 16 brani riarrangiati per batteria, chitarra e basso. I cestini del picnic li prepara il circolo Stella Rossa di San Quirico, prenotare al 392 5252712.

Venerdì 13 giugno, "Lucy tra le stelle", la Corale Quarta eccedente presenta il concerto dedicato a Luciana Gualandi. L’ingresso è libero, si raccolgono offerte che saranno devolute all’associazione "Zitto Cancro". Con la partecipazione di Federico Pecci, Leonardo Terenzoni e Irene Giuliani. Presenta la serata Federico Pecci.

Venerdì 20 giugno. ci sarà "Voci e musica in Oratorio", concerto a cura del gruppo vocale Corte Bardi e dell’associazione "Il cacciatore di sogni". Dirige Elisabetta Ciani (soprano), pianoforte Chiara Cirri, Guzheng Siyn Shen, liuto Norma di Mauro, mandolino e percussione Giuseppe di Stefano.