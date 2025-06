La solitudine in riva al mare: "La pulizia spetta solo a noi". Zero contributi dai altri Comuni

Dopo le critiche mosse dalla minoranza sulla mala gestione delle spiagge portata avanti dall’amministrazione amegliese il primo cittadino Umberto Galazzo ha deciso di fare chiarezza. "Le quantità di materiale ligneo, e non solo, che si è depositata sul nostro litorale e sulle nostre scogliere negli ultimi due anni è stata considerevole – spiega – parliamo di 1657 tonnellate nel 2024, anno per cui il Comune ha speso, con risorse proprie, 192 mila euro ed ha ricevuto dalla Regione un contributo di 65 mila euro. Nel 2025 i dati precisi relativi alla quantità di materiale accumulato e al costo delle operazioni di accumulo, raccolta, carico trasporto e smaltimento non sono ancora disponibili, e non sappiamo ancora se e quanto ci verrà riconosciuto a titolo di contributo da parte della Regione". Un problema evidente per il territorio, quello legato alla pulizia straordinaria degli arenili a seguito di mareggiate o delle piene del Magra, che il Comune si trova a gestire in completa solitudine. "I tentativi di vedere applicato il principio di solidarietà – prosegue il sindaco Umberto Galazzo - con gli altri comuni della provincia che si affacciano sul fiume, che dovrebbe prevedere una loro compartecipazione alle spese così come previsto in sede di Ato Rifiuti nel 2021, che abbiamo fatto insieme al Comune di Sarzana, non hanno avuto risposte dall’ente provinciale". Riguardo al mancato riconoscimento della Bandiera Blu, perso a causa della riduzione della classificazione del livello delle acque da eccellenti a buone a seguito del campionamento fortemente negativo del 2023 svolto da Arpal occorrerà attendere che la media ponderata delle analisi del quadriennio precedente torni a livello di eccellenza".

Elena Sacchelli