Levanto dieci anni di fila 'Bandiera Blu', i vessilli sventoleranno negli arenili

Levanto, 12 giugno 2025 – Dieci anni consecutivi di 'Bandiera blu': consegnati i vessilli a titolari e gestori delle spiagge di Levanto che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento ambientale

Si è svolta oggi, nella sala consiliare del Comune di Levanto, alla presenza del sindaco Luca Del Bello, e dell’assessore all’ambiente Paolo Lizza, la consegna della 'Bandiera blu' ai titolari o gestori degli arenili della cittadina rivierasca sui quali il prestigioso drappo sventolerà per il decimo anno consecutivo.

Il riconoscimento (la più importante certificazione di qualità ambientale internazionale), assegnato dalla 'Fondazione per l’educazione all’ambiente' alle cittadine che perseguono la gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alle aree marine e lacustri, è stato nuovamente attribuito alla spiaggia attrezzata 'Central beach' (gestita dalla 'Levante multiservizi srl') e agli stabilimenti 'Blue marlin', 'Vallesanta', 'Nettuno' e 'Scapinera beach'.

La 'Bandiera blu', infatti, non è solo il simbolo di un mare pulito. Dietro il raggiungimento di questo obiettivo c’è un impegno collettivo finalizzato al mantenimento di comportamenti virtuosi nel settore ambientale: acque di balneazione 'eccellenti' negli ultimi quattro anni, l’efficienza della depurazione della rete fognaria allacciata almeno all’80% del territorio comunale, una corretta gestione dei rifiuti ed una raccolta differenziata efficiente anche sulle spiagge, arenili accessibili a tutti e dotati di personale addetto al salvataggio, attività di educazione ambientale rivolte a residenti e turisti.

“Grazie all’entrata in funzione, nel 2015, del depuratore di Vallesanta, che eroga un servizio indispensabile per soddisfare i requisiti richiesti dal protocollo ambientale, abbiamo potuto finalmente adempiere a tutte le condizioni necessarie per aspirare all’attribuzione del prestigioso vessillo, che impone una gestione 'virtuosa' delle politiche ambientali e una fruizione del territorio rispettosa delle sue caratteristiche – ha ricordato l’assessore Lizza ai balneari intervenuti alla cerimonia – . Ma la valorizzazione delle tematiche ambientali avviene, da parte del Comune, ogni anno anche attraverso il rinnovo delle certificazioni ambientali ‘Iso 14001’ ed ‘Emas’ e la conferma della ‘Bandiera Lilla’ (il riconoscimento attribuito agli enti che operano per dotare le proprie cittadine di infrastrutture, servizi e iniziative che rendano i luoghi facilmente accessibili e fruibili alle persone diversamente abili, stimolando l’accoglienza nei confronti del cosiddetto ‘turismo accessibile’)”.