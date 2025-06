E’ il giorno di San Ranieri. La sfida remiera sull’Arno e Messa solenne in Duomo

Il risveglio in città, come ogni 17 giugno, ha l’odore del brigidino artigianale e del croccante. Il centro storico torna a vestirsi a festa con i tradizionali banchi della fiera per la giornata del Santo Patrono di Pisa che si snodano da piazza dei Cavalieri fino a via Santa Maria. Dopo una notte magica sui Lungarni illuminati da 100mila fiammelle, oggi i festeggiamenti per San Ranieri proseguono in città. La giornata dedicata al Santo Patrono avrà inizio questa mattina con le sante messe delle 8, 9.30 e 17.

E’ attesa per le 11, alla Cattedrale in piazza dei Miracoli, la solenne concelebrazione in Pontificale presieduta dal nuovo arcivescovo monsignor Saverio Cannistrà con i sacerdoti che celebrano il Giubileo Sacerdotale. Per la prima volta la celebrazione sarà accompagnata da un interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana). L’iniziativa, pianificata congiuntamente dall’Opera della Primaziale Pisana e dal Capitolo Metropolitano della Chiesa Primaziale, in accordo con l’Ente nazionale sordi (Ens sezione di Pisa), permetterà anche alle persone sorde di vivere l’esperienza spirituale della liturgia e l’annuncio del Vangelo, compresa l’omelia dell’arcivescovo Cannistrà. La sera, alle 18.30, si svolgerà la celebrazione dei solenni vespri in Pontificale.

Le celebrazioni si sposteranno nel tardo pomeriggio sui Lungarni per l’evento di rievocazione storica del Palio remiero organizzato dal Comune di Pisa nel solco delle tradizioni e dell’identità pisana. Alle 18 avrà inizio il corteo storico fluviale delle quattro imbarcazioni del Palio di San Ranieri e dei figuranti che accompagneranno la pala del Santo. Subito dopo, alle 19, partirà la vera e propria sfida sull’Arno delle imbarcazioni del San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant’Antonio (barca verde) che gareggeranno per 1.500 metri controcorrente dal ponte della Cittadella, specificatamente dalla sede dei Canottieri Arno, fino all’arrivo (previsto per le 19.30) allo Scalo dei Renaioli dove si svolgerà la cerimonia di consegna del Palio.

Ecco gli equipaggi. Barca Celeste. Mostardi Luigi, Barbieri Mirko, Ricci Flavio, Romani Luca, Bernardini Alessandro, Pagni Edoardo, Giarri Emanuele, Campani Michele; Timoniere Trivella Eleonora. Barca Rossa. Tonini Simone, Stefanini Matteo, Santi Gianluca, Pioli Leonardo, Manuel Igneri, Menicagli Gregorio, Carmignani Tommaso, Sasha Sicurani, Arrighi Nicola, Baglini Daniel; Ronny Alexander Frías Montatore; Timoniere Giuntini Lorenzo. Barca Verde. Barandoni Simone, Sbrana Daniele, Vitarelli Lapo Nicola, Gadducci Matteo, Martelli Andrea, Gadducci Francesco, Brillante Paolo, Carrara Francesco; Timoniere Mollica Alessio. Barca gialla. Saggese Vito, Pratesi Michele, Cavatorta Lorenzo, Lysiak Patryk, Ciangherotti Nicola, Sabatini Federico, Cini Lorenzo, Niccolò Ricardi; Timoniere Cini Primo.