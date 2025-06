Mare sempre più blu. Cinque Vele sventolano in Maremma. “Orgogliosi del nostro mare”

Grosseto, 15 giugno 2025 – Il mare della Maremma è sempre più blu. Cinque le località che sono state insignite delle ‘Cinque Vele’ assegnato da Legambiente e Touring club italiano: si tratta di Marina di Grosseto, Principina a Mare, Capalbio, Isola del Giglio e Castiglione della Pescaia. Riconoscimenti che evidenziano l’impegno del territorio verso la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse naturali. A ritirare la bandiera, simbolo dell’eccellenza balneare, è stata l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli, in rappresentanza della città di Grosseto, durante la cerimonia tenutasi alla Casa dell’architettura a Roma, nell’ambito del Forum nazionale Blue Economy.

“Siamo orgogliosi di ricevere nuovamente questo riconoscimento – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Erika Vanelli – perché certifica la bontà delle scelte intraprese per uno sviluppo balneare rispettoso dell’ambiente, in grado di coniugare tutela del territorio e attrattività turistica. Marina e Principina rappresentano due perle del nostro litorale e continueremo a investire per migliorarne servizi, accessibilità e qualità ambientale, anche in ottica di turismo sostenibile”.

Il mare di Castiglione della Pescaia occupa invece il sesto posto nella classifica nazionale della guida di Legambiente e Touring Club italiano “Il mare più bello” ed il primo della Toscana. “Un momento di grande orgoglio per Castiglione della Pescaia - dichiara la sindaca Elena Nappi - ottenere questo riconoscimento da 26 anni. Correva l’anno 2000 quando nasceva questa certificazione di Legambiente che riconosce la qualità dei servizi erogati e la tutela dell’ambiente, e che ogni anno chiede sempre una maggiore attenzione ad ogni attività che viene fatta sul territorio sempre sulla linea della sostenibilità ambientale. Rispondere prontamente alle richieste sempre più alte che provengono dalla “Guida Blu” del Touring Club Italiano e da Legambiente, e che riflettono le esigenze di cittadini e turisti per poter rimanere turisticamente concorrenziali ed all’avanguardia è per il comune di Castiglione della Pescaia un obiettivo prioritario da sempre”.

Castiglione della Pescaia si è distinto anche come “Comune amico delle tartarughe” per l’impegno nella tutela delle tartarughe marine e la salvaguardia degli habitat costieri dove ogni anno tornano a nidificare. “Siamo soddisfatti – hanno commentato anche il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Ranieri – della conferma della Cinque vele. Grazie al lavoro della nostra amministrazione e ai privati che puntualmente collaborano per la valorizzazione e la tutela del mare, la nostra costa si dimostra un luogo virtuoso. Un fiore all’occhiello del nostro territorio che genera benefici ai residenti, alle imprese e ai turisti”.