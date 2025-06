’I luoghi del tempo’ a Cala Civette

SCARLINOPenultimo appuntamento per il festival "I luoghi del tempo". Oggi, a partire dalle 18 in una delle spiagge più belle di tutta la Toscana, Cala Civette nel comune di Scarlino, inizierà la passeggiata letteraria con lo scrittore Fabio Genovesi, che presenterà il suo ultimo libro "Mie magnifiche maestre", con Marco Bizzarri (responsabile Porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere). Coordinerà lo scrittore e giornalista Norberto Vezzoli.

Al termine della passeggiata, alle 19,15, i musicisti Roberto Angelini e Pier Cortese presenteranno il loro progetto "Discoverland", nato dall’incontro musico-amicali tra i due per riscoprire e rivedere classici del cantautorato italiano e straniero come materia prima di nuovi esperimenti musicali. Il programma si chiuderà alle 20 con l’aperitivo offerto in collaborazione con Torre Civette, Caseificio Grosseto, Azienda agricola Silvia Leprai e Salumificio Mori. Il biglietto è al costo di 8 euro (ridotto 6 euro per i possessori di Carta Insieme Conad), mentre "I luoghi del tempo" terminerà venerdì 13 giugno con la speciale giornata "Pietro Citati e la Maremma" organizzata a Roccamare in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux di Firenze.