Il mare più bello, dove andare in Toscana: 5 Vele 2025, la classifica

Firenze, 14 giugno 2025 – Acque cristalline, spiagge da sogno, località che meritano almeno una visita. È tornata la Guida Blu “Il mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano che passa in rassegna oltre 300 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quei comuni che sono riusciti a coniugare al meglio la qualità dei servizi offerti al turista con scelte coraggiose e innovative nel segno della sostenibilità ambientale. Segnalati inoltre anche 103 comuni amici delle tartarughe marine impegnati a portare avanti, tra l’altro, azioni concrete come la pulizia delle spiagge e limitazioni dell'inquinamento luminoso. Nel 2025 sono 30 le località balneari a cinque vele. In Toscana sono 4 ad aver ottenuto questo prezioso riconoscimento.