Spiagge belle e fragili. Parte l’intervento sulle calette San Giorgio

Bella e fragile. E’ la condizione che accompagna la Liguria, ricca di paesaggi mozzafiato ma costantemente costrette a fare i conti con i costanti movimenti di rocce e costoni. E’ il caso delle calette di San Giorgio a Lerici chiuse dal 2010. Il finanziamento di 1 milione e 249 mila euro servirà per consolitare il fronte franoso e riconsegnare la spiaggetta ai turisti e lericini. Il finanziamento prosegue così l’attenzione rivolta da Regione Liguria non soltanto a strade, ponti e rotatorie ma anche a bellezze naturali. Dalla spiaggia della Marinella di Santerenzo passando per la Via dell’Amore fino alle calette di San Giorgio. Uno spiragli si è aperto anche per Punta Corvo, la spiaggia del Comune di Ameglia che si raggiunge scendendo da Montemarcello oppure via mare chiusa per il costante pericolo di caduta massi. "Per me – ha spiegato l’assessore Giacomo Raul Giampedrone – parlare di Punta Corvo è sempre qualcosa di speciale essendo un luogo della mia zona di origine e da sempre un punto di riferimento per gli amegliesi. Siamno di fronte a un intervento particolarmente importante e ampio come dimostrano le analisi e studi. Serviranno risorse importanti e cercheremo di intercettare quei fondi che dal ministero dell’ambiente transitano da Regione Liguria per supportare l’operazione di recupero".

Massimo Merluzzi