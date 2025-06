Sarà l’estate del Pinqua. Tintarella con i cantieri. Ma da oggi spiaggia libera pronta per i bagnanti

Non è ancora al massimo delle sue potenzialità, ma Marinella può dirsi pronta ad accogliere turisti e bagnanti che durante questo ponte vorranno trascorrere una o più giornate al mare gratuitamente. Se infatti l’ampio tratto della spiaggia libera della frazione marina sarzanese che dallo Sport e Natura arriva fino al Bagno Roma è in parte – quella più prossima al retro spiaggia – interessata dai lavori del cantiere del Pinqua propedeutici a realizzare una passeggiata lungomare, a partire da oggi, domenica 1 giugno, i bagnanti potranno fruirne liberamente, con tanto di servizio di salvataggio attivo.

Come noto nel corso dell’estate Marinella sarà interessata da più cantieri che inevitabilmente comporteranno qualche disagio, che è però necessario per la prosecuzione di tutti i lotti del Progetto innovativo per la qualità dell’abitare che, come stabilito dal Pnrr, dovranno concludersi entro il marzo del 2026. Quella che sta per arrivare dovrebbe essere l’ultima estate di passaggio per la frazione sarzanese che affaccia sul mare prima di arrivare a un quartiere finalmente riqualificato. Da non dimenticare che anche il Pud – il Piano di utilizzo delle aree demaniali – le cui linee di indirizzo sono state approvate lo scorso novembre, dovrebbe essere adottato prima della stagione estiva 2026. Tra i punti salienti del Pud ci sarà la garanzia del mantenimento del limite di spiagge libere che si attesterà su una quota di quasi 3 punti percentuali sopra la soglia minima fissata al 40%, l’incremento di spiagge libere attrezzate e l’abbattimento dei costi per il Comune. A partire dalla stagione estiva 2026 il litorale di Marinella sarà dotato di spiagge libere e libere-attrezzate che verranno affidate con procedure a evidenza pubblica, con tanto di docce, servizi igienici e chioschi che verranno potranno essere posizionati nel retro spiaggia, dove al momento insistono i lavori. Come detto però, a partire da oggi, l’ampio tratto di spiaggia libera sarà fruibile e questo perché l’amministrazione si è adoperata per tempo per garantirne la pulizia straordinaria.

Ma c’è di più. "Abbiamo effettuato per tempo un grande lavoro di pulizia straordinaria, nonostante tonnellate di legna siano arrivate sull’arenile fino a maggio – spiega l’assessore al demanio Luca Ponzanelli -. È stata già effettuata una prima operazione di cicalatura e, a breve, ne seguirà un altra. Compatibilmente con l’area di cantiere, la spiaggia è oggi fruibile con tanto di servizio di salvataggio e, a partire dal 15 giugno, sarà attivato anche il servizio di pulizia ordinaria". Dalla scorsa settimana, come confermatoci dall’assessore alla viabilità Stefano Torri, è anche possibile parcheggiare gratuitamente nell’area posta di fronte all’ex Maestrale. "Per garantire la fruizione della spiaggia – chiarisce l’assessore –abbiamo emesso un’ordinanza che ha aperto la parte comunale del parcheggio gratuitamente, delimitandola con apposita segnaletica per distinguerla da quella di proprietà privata, e garantendo almeno un centinaio di posteggi. Questo per andare incontro alle esigenze dei bagnanti che vorranno fruire del nostro litorale considerando l’impossibilità di posteggiare su ambo i lati della banchina della litoranea, come ribadito da Anas".

Elena Sacchelli