Spiaggia di Fiascherino. Entro la fine di maggio i lavori di ricostruzione

È corsa contro il tempo a Lerici per garantire la piena fruizione della spiaggia di Fiascherino, gravemente danneggiata dalle violente mareggiate avvenute nel dicembre del 2023. L’amministrazione comunale lericina ha annunciato l’avvio di un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino dell’arenile. A seguito degli eventi meteo-marini estremi, che hanno compromesso strutture e accessi al mare, il Comune – dopo aver commissionato lo scorso anno la demolizione delle strutture danneggiate per consentire comunque l’accesso in sicurezza della spiaggia – ha predisposto un pacchetto di interventi per questa stagione volti alla salvaguardia del litorale e alla tutela dell’economia turistica locale.

"Dopo l’intervento di demolizione dell’anno scorso che ha consentito l’acceso in sicurezza alla spiaggia, abbiamo affidato l’incarico di progettazione per la ricostruzione degli spazi funzionali alla gestione dello stabilimento balneare – spiega Marco Russo, vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici –. Con gradualità stiamo predisponendo l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della passerella e del relativo parapetto; poi a seguire ci sarà la realizzazione di un locale servizi igienici e spogliatoi che permetterà di affrontare la stagione che sta arrivando".

Data la geografia particolare di quella parte di territorio, gli interventi a Fiascherino possono essere svolti solo in condizioni ottimali del mare e pertanto solo in primavera inoltrata. "Fiascherino è uno dei gioielli della nostra costa. Non possiamo permettere che venga lasciata in balia degli effetti del cambiamento climatico. Le nostre falesie sono tutte molto fragili e per questo abbiamo lavorato in questi anni per la messa in sicurezza della nostra costa recuperando tratti interdetti da anni, come nel caso della Marinella a San Terenzo – ricorda l’assessore Russo – ed affidando a professionisti l’incarico di trovare soluzioni per arginare l’erosione della costa e delle spiagge su tutto il litorale da Santa Teresa a Tellaro. Con questo intervento, puntiamo a restituire la spiaggia ai cittadini e ai visitatori, rendendola più fruibile e accessibile".

I lavori avranno inizio entro la fine del mese di maggio e si concluderanno, salvo imprevisti, entro la stagione estiva.