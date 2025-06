La prepalio di Lerici. Canaletto torna a vincere. Donne, acuto Fossamastra

Il Canaletto torna a fare la voce grossa nei Senior, vincendo la terza gara su quattro; stesso andamento, tra gli juniores, per i baby Squali del Fezzano, mentre tra le donne è il Fossamastra a spuntarla al termine di una gara dove non è mancata anche l’apprensione per un malore che ha colpito una vogatrice del Fezzano. Questi i verdetti della quarta prepalio della stagione andata in scena nelle acque dietro al castello di Lerici. Caldo e umidità hanno fatto da corollario alla tappa lericina, dove sono stati confermati i valori di questa prima parte di stagione. Nei Senior, il Canaletto dopo il passo falso di domenica scorsa, reagisce subito e si porta a casa il terzo successo stagionale. Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Cesare Pistarino e Francesco Landi, timonati da Jacopo Fortini, fermano il cronometro a 11’09’’94, lasciando a quasi dieci secondi il primo degli inseguitori, il Fossamastra, capace di battere in volata il Marola. Quarto posto per il Cadimare, seguito da Fezzano, Spezia Centro, Le Grazie, Muggiano, Porto Venere, Lerici, Venere Azzurra, Tellaro e San Terenzo.

Nella gara femminile, che finalmente ha visto in gara gli equipaggi di tutte le tredici borgate, a spuntarla è il Fossamastra: Giulia Faggioni, Sara Borsetto, Marta Vannini e Giorgia Stella, timonate da Emma Borsi – le prime due e la timoniera solo il giorno prima avevano trionfato a i campionati liguri di gozzo nazionale a Rapallo – vincono in 5’51’’55, precedendo Fezzano e le padrone di casa del Lerici. Ai piedi del podio il Porto Venere, seguito da Canaletto, Spezia Centro, Muggiano, Cadimare, Marola, San Terenzo, Venere Azzurra e Tellaro, con Le Grazie costretta a ritirarsi dopo aver saltato la boa. Apprensione, a fine gara, sull’armo del Fezzano, per un lieve malore che ha colpito una delle vogatrici. Subito soccorsa dall’equipaggio della pubblica assistenza di Lerici a bordo del gommone, è stata portata a terra e poi, per precauzione, condotta in codice giallo al pronto soccorso del Sant’Andrea, dove è stata sottoposta ad accertamenti.

Nella competizione Juniores invece non cambia il canovaccio. I baby Squali del Fezzano sembrano averne più degli altri equipaggi: Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Francesco Bocchetti e Nicola Castellano, timonati da Elisa De Giorgi, vincono la gara in 5’22’72, con il Canaletto ottimo secondo e il Cadimare terzo. A seguire Porto Venere, San Terenzo, Muggiano, Fossamastra e Le Grazie.

Matteo Marcello