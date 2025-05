Il Canaletto concede il bis. Donne, ecco Fossamastra. Porto Venere negli junior

Il Canaletto che bissa il successo della Morin, cogliendo il secondo acuto stagionale; la prima affermazione delle campionesse uscenti del Fossamastra, capaci di una grande rimonta negli ultimi metri, così come dei giovani di Porto Venere, che sfruttano il fattore campo vincendo al termine di una gara entusiasmante. Queste le diapositive della seconda prepalio stagionale organizzata a Porto Venere.

Nel consueto scenario del canale, i senior del Canaletto – cui molti hanno già attaccato l’etichetta dei favoriti – fanno propria una gara condotta dall’inizio alla fine e messa in forse solo all’ultimo dalla splendida rimonta delle Grazie, seconda, e dal ritorno del Marola, terzo. Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Cesare Pistarino e Francesco Landi, timonati da Jacopo Fortini, chiudono in 11’01’’55, 66 centesimi in meno dei graziotti. Al quarto posto il Muggiano, poi Porto Venere, Fossamastra, Cadimare, La Spezia Centro, Lerici, Fezzano, San Terenzo, Venere Azzurra e Tellaro. "É stata una gara difficile, con un campo di gara imprevedibile. Le Grazie e Marola ottimi equipaggi, ma noi oggi non abbiamo mollato un colpo, abbiamo dato tutto e siamo stati premiati" dice Nicolò Pucci, secondo remo del Canaletto.

Nel femminile, la prima vittoria stagionale del Fossamastra arriva con una splendida rimonta negli ultimi cento metri. Le campionesse uscenti, pur con un equipaggio rinnovato per metà – Giulia Faggioni, Sara Borsetto, Marta Vannini e Giorgia Stella, timonate da Emma Borsi – vincono in 5’50’’29, davanti al Fezzano (ieri con l’equipaggio non al completo) e al Canaletto; poi Porto Venere, Muggiano, Lerici, Le Grazie, La Spezia Centro, Cadimare, Marola, Tellaro e Venere Azzurra. "È stata una bella vittoria, frutto dell’allenamento che stiamo facendo, ma le avversarie sono forti e preparate, quindi non bisogna abbassare la guardia – dice Giorgia Stella, quarto remo del Fossamastra –. Ci siamo, e quel giorno lì (quello del Palio del centenario; ndr) diremo la nostra e proveremo a difendere il titolo".

Altra novità di giornata è l’affermazione del Porto Venere, che sfrutta il fattore campo e, dopo il secondo posto della gara inaugurale, vince con merito. Biagio Mori, Andrea Pistone, Alberto Scali, Christopher Mammi, timonati da Giacomo Piermatteo, chiudono in 5’19’’23, poi Canaletto e Fezzano e, a seguire, Marola, Cadimare, Muggiano, San Terenzo, Fossamastra, Le Grazie, Tellaro e La Spezia Centro. "Siamo tutti in pochi secondi – osserva Christopher Mammi –, ci sono Fezzano, Canaletto, Marola, molti possono fare bene. Vincere in casa è una grande emozione, soprattutto per me che sono di Porto Venere".

Matteo Marcello