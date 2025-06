Lerici, muore nell’appartamento andato a fuoco

Lerici (La Spezia), 29 giugno 2025 – Tragedia nel pomeriggio di domenica 29 giugno a Lerici, in provincia della Spezia. Un uomo di 77 anni è morto in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione in zona Le Sare.

Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori si sono subito attivati. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco, operatori del 118 con le ambulanze e la polizia locale.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme nell’appartamento. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Il traffico è stato deviato dalla polizia locale per consentire le operazioni di soccorso. Si indaga sulle cause che hanno scatenato il rogo.